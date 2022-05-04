Manisa'da "Dumanlı Papaz Eriği" hasadı başladı - Son Dakika
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Manisa'da "Dumanlı Papaz Eriği" hasadı başladı

04.05.2022 14:56
Manisa'da "Dumanlı Papaz Eriği" hasadı başladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve lezzetiyle adından söz ettiren "Dumanlı Papaz Eriğinde" hasat başlarken, gerek rekolte bakımından gerekse de fiyatlar bakımından çiftçinin yüzü güldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve lezzetiyle adından söz ettiren "Dumanlı Papaz Eriğinde" hasat başlarken, gerek rekolte bakımından gerekse de fiyatlar bakımından çiftçinin yüzü güldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, Türkiye ve dünyada adı ve lezzetinden söz ettiren Dumanlı Papaz Eriğinde hasat başladı. Turgutlu'da sabahın ilk ışıklarında başlayan ve 10 bin dekarın üzerinde bulunan bir alanda devam eden 'Dumanlı Papaz Eriği' hasadı, yüksek rekolte ve fiyat ile de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Dumanlı Papaz eriğin şu an için rekolte ve fiyatların iyi durumda olduğunu söyledi.

Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerin zor durumda kaldığını belirten Şenol, "Türkiye'de en erken hasat Turgutlu'da yapılmaktadır ve Dünyaca meşhur bir ürünümüzdür. 10 bin dekar alanımızda Mayıs ayının ilk haftası ile hasat başlamıştır. Yıllık 30 ila 40 bin ton arasında arasında rekolte bulunmaktadır. Ürünlerimizde şu an lokal olarak bazı bölgelerde düşük olsa da erik tutumu için çok güzel. Tüm çiftçilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şu an için fiyatlarımız iyi durumda ve inşallah böyle devam eder çiftçimizde kazanır. Bildiğiniz gibi girdi maliyetleri yüksek. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı çiftçileriz zor durumda kalmıştır ama ürünlerimizi iyi bir fiyata satarak inşallah iyi paralar kazanır" dedi.

Erik üreticisi Serhat Bülbül ise, fiyatların 30 lira olduğu takdirde erik üreticisi çiftçilerin zarar etmeyeceğini söyledi.

Gübre, tarım ilaçları ve akaryakıtın fiyatının yükseldiğini ve dolayısıyla çiftçilerin maliyetlerinin arttığını ifade eden Bülbül, "Turgutlu'da 2022 yılı dumanlı papaz eriği hasadımıza başladık. Sabahın erkan saatlerinde gelip, 9 dönümlük bahçemizde hasadımızı sürdürüyoruz. İnşallah fiyatlar beklediğimizin altında olmaz. Fiyatın yaklaşık olarak 40 ila 50 lira arasında olmasını bekliyoruz. İnşallah bu fiyatlar olur ama 30 liranın da altına düşmezse çiftçiler para kazanır. Çünkü gübre, tarım ilaçları ve mazot fiyatları oldukça arttı. İşçilerimiz geçen yıl 110 lirayken bu yıl 160 lira civarında. İnşallah beklentimizin altında olmaz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı
Manisa'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı

YORUMLAR
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Turgutlu, Manisa, Hasat, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da 'Dumanlı Papaz Eriği' hasadı başladı - Son Dakika


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