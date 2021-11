Manisa'nın yeni ticaret merkezi tanıtıldı

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, 8 aydır üzerinde çalıştıkları proje olan Hizmet Destek Alanları (HDA) Dükkanları'nı tanıttı. Toplamda 142 adet olan dükkanlar, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin altı farklı noktasında inşa edilmeye başlandı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından 6 ayrı bölgede toplam 142 dükkandan oluşacak olan ticaret merkezinin lansmanı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde oda binasının konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan lansmanda Muradiye OSB'nin tanıtım videosunun ardından MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yapılacak olan 142 adet dükkanın tanıtımının yanında, Muradiye OSB'nin geçtiğimiz 1,5 yıldaki icraatları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık tarafından davetlilere aktarıldı.

Elektrik, çevre temizlik, asfalt faaliyetlerinin yanı sıra, yapılacak olan altyapı yatırımlarını anlatan Osman Kıvırcık, dükkanların yapımının temel amacının hala bir altyapısı olmayan Muradiye OSB'nin bu ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

Konuşmasında bundan sekiz ay önce yapılan seçimden bahsederek başlayan MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Her ne kadar yapmış olduğumuz seçim bir genel kurul ve başkanlık seçimi olmasa da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Müteşebbis Heyetle yönetilen fakat Yönetim Kurulu'nun tamamen sanayiciden oluştuğu nadir OSB'lerdeniz. Geçtiğimiz 20 yılda imara açılan ve günümüzde 140 firmayı bünyesinde barındıran Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde, bu zamana dek arka plana atılmış sorunları çözmek, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek için yönetime geldik. Bugün itibariyle 300 hektara yakın arazisinde 140 firma ve 8 bin çalışanıyla bugün Manisa'daki 2. sanayi bölgesidir. Muradiye OSB her ne kadar tüzel kişilik kazansa da bugün çağdaş bir OSB konumunda değil. 15 yıllık bölgemizde süre gelen elektrik sorununu çok kısa bir sürede tarihe gömeceğiz. İşte liyakat ve hizmet budur. Bölgemiz kaçak hafriyat ve çöp merkezi haline gelmişti. Sokak sokak hepsini temizleyip belediyenin gösterdiği yere taşıdık. Yaklaşık 600 kamyon temizlik yaptık. Şimdi 4 personelimiz 7/24 kontrol ve temizlik gerçekleştiriyor. Çevre ile ilgili bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Dükkanlar bölgemizin kuzeyinde ve batısın konuşlanan dükkanlar. Ticaret, küçük imalathane, banka, sağlık, lokanta gibi. Biz bu bölgeyi 2 sene içinde komple ticaret merkezi haline getireceğiz. Fabrikalar için tüm tedarik zinciri bu bölgede olacak" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın OSB'nin yönetiminde Sanayicilerin söz sahibi olmasındaki önemli katkısını dile getiren Osman Kıvırcık, Başkan Mehmet Yılmaz'a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

"Sanayicimizden milyonlarca dolar almak zorunda kalacaktık"

Sözlerine İmar revizyonunun kazanımlarını anlatarak devam eden Kıvırcık, "Eğer imar revizyonunu yapmasaydık, altyapımız için sanayicimizden milyonlarca dolar almak zorunda kalacaktık. Metrekare başına 20 dolar alınacaktı. 150 bin metrekare yeri olan sanayiciden 30 milyon dolar alınacaktı. Biz buna izin vermedik. Bu dükkanlardan sağlanacak gelirle alt ve üst yapıyı bitireceğiz. İmar revizyonumuzun başarısının bir meyvesi olan HDA Dükkanlarımızı satarak sanayicimize yük olmadan altyapı ihtiyacımız için gerekli miktarın önemli kısmını karşılamış olacağız. Sadece arıtma için kredi kullanacağız. Onu da bakanlık kredisi kullanacağız. Hedefimiz bölgemizi çevreyi kirletmeyen yeşil bir OSB haline getirmek" diye konuştu.

Yapılacak dükkanları provoke etmeye çalışanların olduğunu kaydeden Kıvırcık, yapılacak dükkanların hepsinin Muradiye OSB'ye ait tapulu alanlara yapılacağını belirterek, "Kimse bilip bilmeden konuşmasın. Bu tip provokasyonlara pabuç bırakmadık, bırakmayacağız da" dedi.

"Muradiye'ye büyük bir ivme kazandıracak"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Her geçen gün ekonomik ve sosyal olarak gelişen, büyüyen Manisa'mıza yeni bir ticaret ve iş merkezi kazandıran böyle bir faaliyete ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Manisa'mıza katkı sağlayan her faaliyete kapılarını daima açmış, ekonomik büyüme ve gelişmeye imkan sağlayan her girişimi, her faaliyeti desteklemiş, desteklemeye devam etmektedir. Odamız yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, bugün bizi bir araya getiren lansman dahil birçok faaliyete ev sahipliği yaptık, yapıyoruz. Bugün şehrimizin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Muradiye'de faaliyet gösteren Muradiye Organize Sanayi Bölgemiz için önemli bir gün. Biz de onların heyecanını paylaşıyoruz. Bölge sınırları içerisinde 6 farklı noktada inşa edilecek 142 adet dükkan için lansman çalışması yapılmakta. Lansman kapsamında yapılacak iş yerleri hem firmalarımıza hem de bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet verecek inşallah. Buradaki küçük iş yerleri, marketler, restoranlar, kafeler ve eczane hizmetlerinin sunulacağı planlanmaktadır. Dikkat edilirse projeye konu olan iş merkezleri, faaliyet alanları iklim değişikliği ve çevreye hassas projelerden oluşmakta. Projeden elde edilecek gelir ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi alt ve üst yapı ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Böylece bölgede faaliyet gösteren işletmelerimiz daha güzel ortamda çalışmalarını yürütecek, hemşehrilerimiz keyifli bir bölgeye sahip olacaktır. Bu iş yerleri şehrimizin parlayan bölgesi Muradiye'ye büyük bir ivme kazandıracak, yatırımcısına çok kısa zamanda büyük avantajlar sağlayacak. Bu lansman bize proje ile ilgili önemli bir mesajı da vermektedir. Manisa her zaman çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. Pandemi şartlarında dahil üreten ve katma değer oluşturan Manisalı iş insanları, bu güzide projelere destek vererek üretkenliğini bir üst seviyeye taşıyacaktır. Birazdan detayları ile ilgili bilgiler alacağımız bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkesi kutluyorum. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve kıymetli yönetim kurulu üyelerinin gayretlerini ve çalışmalarını takdir ediyorum."

Muradiye OSB'de inşasına başlanan 142 adet dükkanın Lansman fiyatıyla satışı 22 Kasım'a kadar süreceği, almak isteyenlerin Muradiye OSB Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve satış koşulları hakkında bilgi edinmeleri gerektiği bildirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen lansmana vali yardımcıları, kaymakamlar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri, dernek başkanları, sanayiciler ve Manisalılar katıldı. - MANİSA