Manisalıların beklediği dev konut projesi başladı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 177 hektar alan üzerinde yapılacak olan Spilkent Toplu Konut Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Toplu konut projesinin 1442 konutu kapsayan ilk bölümünün yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ergün, talep toplamanın 1 Mart'ta başlayacağı projenin ilk etabının temelinin de 14 Mart tarihinde atılacağının müjdesini verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Spilkent Toplu Konut Projesi'nin tanıtımı, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, projenin tanıtımını içeren video gösterimi yapıldı.

"Manisa hızla büyüyor"

Video gösteriminin ardından kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yaptığımız imar planları, yeni konut alanlarının açılmasına, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasına, alt ve üstyapı projelerinin hayata geçmesine imkan sağladı. Şehrimizin konut ihtiyacına çözüm olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal konut üretimi yapıp, bu alanda da öncülük etmeyi amaçladık. İşte bu düşünceyle Manisa'mızda toplu konut hamlemizi Spilkent projemizle hayırlısıyla başlatıyoruz. 177 Hektarlık bir alanda planladığımız Şehzadeler ilçemiz sınırları içindeki Spilkent projemizle Manisa'mızda 15 bin konutluk yaşam alanı oluşturacağız. İlk etap olarak Turgut Özal Mahallemizde vatandaşlarımızla anlaşma yaptığımız alanda kentsel dönüşüm projemizin ilerlemesi adına Büyükşehir olarak elimizi taşın altına koyduk. Proje alanında DSİ ve Şehzadeler Belediyesine ait yerler vardı. Bunların da gerek alımlarını gerek kamulaştırmalarını yaparak, alanı büyüttük ve projemizi cazibeli hale getirerek, yapım ihalesini gerçekleştirdik" dedi.

Yeni ve modern

Turgut Özal Mahallesi'nde, Oduncular, Kömürcüler, Galericiler, İnşaatçılar, Tüpçüler ve Mermerciler kooperatiflerinin olduğu bölgede süreci hızlandırdıklarını ve bölgenin tamamının kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini ifade eden Başkan Ergün, "İşte bu bölgeye yepyeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Başta da belirttiğim gibi, biz belediye olarak bu dönüşüme öncülük etmek amacıyla çalışmayı hayata geçirdik. Gördüğünüz gibi bu bölgede konut alanlarının yanı sıra okullar, ibadethaneler, spor alanları, çocuk oyun parkları, fitness alanları, kültür ve gençlik merkezleri, alışveriş caddeleri, bisiklet yolları, açık ve kapalı pazaryerleri, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları olacak. Bu projemizle altyapısı çözülmüş, yeni ve modern bir yaşam alanını şehrimize kazandırıyoruz" diye konuştu.

"Öncü ve garantör, Manisa Büyükşehir Belediyesi"

Projenin ne şekilde yürütüleceği konusunda da bilgiler veren Başkan Ergün, "Spilkent Toplu Konut Projemizin sosyal alanları ve altyapıları belediyemiz tarafından yapılacak olup, konut ve ticaret alanlarının yapımı Manisa Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve garantörlüğünde Belediye ve özel sektörle yürütülecek bir iş birliği modelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak sermayesinin tamamı belediyemize ait Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamızı toplu konut ve sosyal konut üretmek için kurduk ve faaliyete geçirdik. Spilkent toplu konut alanında yapılacak olan projelerin bir kısmını Belediye şirketimiz sürdürecektir. Bir kısım projelerde de toprak sahiplerimizin talep etmesi durumunda özel sektör ve Belediye şirketimiz ortaklığındaki bir modelle toplu konutlarımızı üreteceğiz. Spilkent toplu konut alanında sürdürülecek olan bütün projelerde, Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamız konut edinecek hemşerilerimize karşı sorumlu olacaktır" diye konuştu.

Çevreci ve depreme dayanıklı konutlar

Spilkent Toplu Konut alanının 1442 konutu kapsayan ilk bölümünün proje ve yapım ihalesinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlandığını belirten Başkan Ergün, "Defne, Ardıç ve Ladin adını verdiğimiz etaplar hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Defne Konutları 412 daireden, Ardıç Konutları 412 daireden ve Ladin Konutları 618 daireden oluşacaktır. İsmini Spil Dağında yetişen ağaçlardan alan projemizin ilk bölümü 14 blok halinde inşa edilecektir. 55 bin metrekare alanda yapılacak bu çalışmamızın içerisinde yüzme havuzları, tenis, basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, parklar ve sosyal tesisler gibi tüm detayların planlaması yapılmıştır. Konutlarımızı depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğiz. Ayrıca güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama alanlarımızda biriken suların geri dönüşümünü de sağlayacak çevreci özelliklere sahip olarak projemizi tamamladık" dedi.

En az 1 yıl ikamet eden ve hiç evi olmayanlar öncelikli

Defne ve Ardıç etaplarının talep toplamasına 1 Mart itibariyle başlanacağını duyuran Başkan Ergün, "Bu etaplarımız sosyal konut hamlemizin ilk ürünüdür. Bu nedenle projemizden öncelikle hiç evi olmayan hemşerilerimiz faydalanacaktır. Projemize 31.12.2022 tarihinden önce şehrimizde ikamet eden hemşerilerimiz başvurabilecektir. Dolayısıyla ön şartımız Manisa'da en az bir yıldır ikamet ediyor olmaktır. Yarından itibaren müracaatları başlatacağımızı ifade etmiştim. 1 Mart Cuma günü sabah 09.30 itibariyle Şehzadeler ilçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Fatih Sergi Salonu'nda başvuru ofisimizi açıyoruz. Hemşerilerimiz buradan hem bilgi alabilecek hem de başvurularını yapabileceklerdir. Ayrıca Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş.'nin internet sayfası üzerinden de projeler görülebilir ve müracaat edilebilir. Müracaatlar 22 Mart mesai bitimine kadar yapılacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra bütün müracaatlar değerlendirilip 22-28 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecektir" diye konuştu.

14 Mart'ta temeli atılacak

Defne ve Ardıç etaplarını, 36 ay sonunda hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ergün, "Allah'ın izniyle 37. ayda hemşerilerimiz konutlarına yerleşmiş olacaklardır. Defne ve Ardıç etaplarımızın temel atma tarihini de buradan ilan ediyorum ve 14 Mart'ta hepinizi temel atma törenimize bekliyorum. Şimdi önemli kısma geliyorum. Konutlarımızı nasıl bir fiyatlandırma sistemiyle hemşerilerimizle buluşturacağız? 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan projemizde 60 ay vadeli olacak şekilde uygun ödeme planları oluşturduk. Dairelerimizi 36 ayda bitireceğimizi ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın 37'nci ay itibariyle evlerine kavuşmuş olacağını ifade etmiştim. Yani hemşerilerimiz evlerine 3 yıl sonunda kavuşmuş olacak ve son 2 yıl taksitlerini evlerinde otururken ödemeye devam edeceklerdir" dedi.

Vade ve ödeme seçeneklerini anlattı

Spilkent Toplu Konut Projesinin vade ve ödeme seçeneklerini de ayrıntılarıyla aktaran Başkan Ergün, şunları söyledi: "Dairelerimizin taksitlerine gelince; projemizde iki tip (1+1), üç tip (2+1) ve bir tip (3+1) daire seçenekleri bulunmaktadır. (1+1) dairelerimizin; Genel brütü 85,60 metrekare, daire brütü 61 metrekare olan tipini 350 bin TL peşinat, ilk sene aylık 20 bin TL taksitle; genel brütü 97,84 metrekare, daire brütü 69 metrekare olan tipini 400 bin TL peşinat ilk sene 20 bin TL taksitle sunuyoruz. (2+1) dairelerimizin; Genel brütü 124,84 metrekare, daire brütü 90 metrekare olan tipini 600 bin TL peşinat, ilk sene aylık 25 bin TL taksitle; genel brütü 140,10 metrekare, daire brütü 101 metrekare olan tipini 700 bin TL peşinat, ilk sene aylık 30 bin TL taksitle; genel brütü 150,48 metrekare, daire brütü 109 metrekare olan tiplerini de 750 bin TL peşinat ilk sene 32 bin 500 TL taksitle sunuyoruz. (3+1) dairemizin; Genel brütü 168,70 metrekare, daire brütü ise 119 metrekare olup 850 bin TL peşinat, ilk sene aylık 35 bin TL taksitle sunuyoruz. Birinci yılın sonundan itibaren geriye kalan 4 yıllık taksitler ile yıl sonunda ödenecek olan ara ödemeler Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl açıklayacağı enflasyon oranında artış gösterecektir. Sosyal konut projemiz tüm hemşerilerimize hayırlı olsun."

Kooperatiflerin yeni alanlara taşınmasına büyükşehir öncülük edecek

Spilkent Toplu Konut alanı olarak planlanan dönüşüm bölgesinde faaliyet gösteren kooperatiflerin de yeni alanlarına taşınması ve üretimlerine uygun yeni sitelerin yapılmasının da Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Ergün, "Spilkent toplu konut alanımıza komşu olan Turgut Özal Mahallemizin yerleşik alanının dönüşüm içeren yeni imar planlarını ilçe belediyemizden ve Büyükşehir Belediyemizden onayladık. Bu kapsamda; muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeni, güvenli ve konforlu yapılarının yapılması sürecini de mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda, iş birliği içerisinde gerçekleştireceğiz. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde geçmişte ıslah planlarıyla gelişen tüm mahallelerimizin yeni imar planlarını da tamamladık, büyük bölümünün onay süreçleri de tamamlandı. Belediye Meclisimizde onay aşamasında olan mahallerimizin de imar planlarının onaylarını Allah nasip ederse seçimden sonra hızlıca tamamlayacağız" dedi.

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından protokol üyelerinin katılımı ile günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Proje tanıtımına katılan vatandaşlar, Spilkent Projesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA