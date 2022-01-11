Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 Ocak'tan itibaren çiftçilere Başkent Kart dağıtmaya hazırlanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kart dağıtımlarının tamamlamasının ardından Mart ayı içinde belirli kriterlere göre belirlenecek on binlerce çiftçiye mazot desteğinde bulunmayı planlıyor.

YAVAŞ'TAN MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı küçük çiftçilere mazot desteği sağlayacağız" sözünü tuttu. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çiftçilere müjde veren Yavaş, "Yerel yönetimler bazında Türkiye'nin en kapsamlı 'Çiftçilere Mazot Desteği'ne başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

"Ankara ili sınırları içerisindeki ilçelerimizde üretimi desteklemek ve çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla mazot desteği yapılması planlanmaktadır" ifadelerinin yer aldığı başkanlık yazısı Büyükşehir Belediyesinde tüm grupların oy birliğiyle kabul edildi.