Maraş zeytinyağında hedef Avrupa

Kahramanmaraş'ta ekili 4 milyon zeytin fidesinden yıllık ortalama 30 ton yağlık zeytin üretiliyor. Zeytinlerden elde edilen yağlar ise ilk kez yurt dışına Maraş zeytinyağı olarak gönderilecek.

Kahramanmaraş'ta yüzyıllardır kültür haline gelen zeytin ve yağ üretiminde önemli adımlar atılıyor. Kentte ekili bağ ve bahçelerde üretilen zeytinler, kentteki zeytinyağı işletmelerinde yağ haline dönüştürülerek üreticilere teslim ediliyor.

Genç girişimci Abdurrahim Kırkgeçit, kendisine ait oluşturduğu işletmesinde 15 kişiye istihdam sağlarken, çiftçilerin getirdiği zeytinleri tesisinde yağ haline dönüştürerek çiftçilere teslim ediyor.

Zeytinyağı tesisinde günlük 60 ton yağ çıkarttıklarını söyleyen Kırkgeçit, "Kahramanmaraş'ta zeytin kültürü 150 yıllık bir mirasa sahip. Kentimizde köklü bir zeytin kültürü var. Ben 2017 yılına proje hazırlayarak bir girişimci olarak tarım bakanlığından yüzde 50 hibe alarak günlük 60 ton zeytin üretim kapasitesine sahip zeytinyağı tesisimizi kurduk. Zeytinyağı sezonluk bir iş ve yılın 3-4 ayı aktif çalışır ve geri kalan yerlerde yağ satışı olur" dedi.

'Yıllık zeytin üretimi 30 bin ton'

Kentin zeytin üretiminin önemli noktalara ulaştığının altını çizen Kırkgeçit, "Biz de kentimizdeki çiftçilerimizin zeytinlerini işleyip yağ üretiyoruz. Kahramanmaraş'ta şu anda 4 milyon kök fide ağacı dikili ve bunlardan 2 milyonu meyve veriyor. Kalan 2 milyonu da yavaş yavaş ürün vermeye başlayacak" dedi. Aylık 25 bin ile 30 bin ton yağlık zeytin üretiliyor. İhracat ile ilgili adımlar da attık ve nasip olursa Avrupa ve Azerbaycan'a ilk defa yurt dışına gönderilecek. Biz natürel, sızma ve soğuk sıkım zeytinyağı olmak üzere 3 çeşit yağ üretiyoruz. İnsanların zeytinyağı tüketmelerini istiyoruz ve öneriyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ