Mark Zuckerberg'in serveti 3 kat artarak 116 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Mark Zuckerberg'in serveti 3 kat artarak 116 milyar dolara ulaştı

28.07.2023 12:41

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti, WhatsApp, Facebook, Instagram ve Threads'in ana şirketi Meta'nın hisselerini artırmasıyla birlikte 3 kat artarak 116 milyar dolara yükseldi. Zuckerberg'in serveti, 2022'de yaşanan çakılma sonrası 35 milyar dolara kadar gerilemişti. Ancak şirketin hisselerindeki yükselişle birlikte tekrar 100 milyar doların üzerine çıktı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg son günlerde Elon Musk ile rekabeti ve Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads ile gündeme gelirken şimdi de serveti ile dikkat çekiyor. WhatsApp, Facebook, Instagram ve Threads'in ana şirketi Meta, hisselerini artırdıktan sonra Mark Zuckerberg'in serveti 3 kat artarak 116 milyar dolara ulaştı.

2022'DE ÇAKILMIŞTI

Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre Meta hissesi 2022'de yüzde 70'ten fazla düşmüştü. Bu çakılmadan sonra Zuckerberg'in serveti de geçen yıl başında 125 milyar dolardan 35 milyar dolara kadar gerilemişti.

SERVETİ 3 KAT ARTTI

Şirketin hisselerinde yükseliş sonrası Zuckerberg'in serveti 3 kattan fazla arttı. Yeniden 100 milyar doların üzerine çıkan Zuckerberg'in serveti şu sıralar 116 milyar dolar seviyelerinde.

YAPTIĞI AÇIKLAMA HİSSELERİ UÇURDU

Yılın ikinci çeyreğinde Meta'nın metaverse birimi Reality Labs'ın kaybı yüzde 40'a ulaştı. Ancak, Zuckerberg'in bu alana neden bu kadar çok yatırım yaptığını açıklamasının ardından çarşamba günü Meta hisseleri tekrar yükselişe geçti.Analistlerle yaptığı görüşmede Zuckerberg, "Bu çok uzun vadeli bir iddia. Bu iddiada haklı çıkacağımı size garanti edemem. Ancak dünyanın gittiği yönün bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

YORUMLAR
500

Whatsapp, Facebook, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mark Zuckerberg'in serveti 3 kat artarak 116 milyar dolara ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Son Dakika: 10 askerimizin şehit edildiği 4 farklı eyleme katılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
12:41 Son Dakika: 10 askerimizin şehit edildiği 4 farklı eyleme katılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
12:41 Mark Zuckerberg'in serveti 3 kat artarak 116 milyar dolara ulaştı
12:37 Meta'nın CEO'su Zuckerberg, 1,5 yılda servetini 3'e katladı
11:50 Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşirse, önümüzdeki sene en düşük emekli maaşı 9 bin 900 TL olacak
11:46 Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşirse, 2024'te en düşük emekli maaşı 9.900 TL olacak
11:43 Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak
11:37 Bakan Tunç: Türkiye'nin kısa sürede gri listeden çıkacağına inanıyorum
11:35 Korona izniyle dışarı çıkan 116 bin kişiden sadece 19 bini cezaevine geri dönecek
11:15 Dün rekor seviyeye çıkan altından bugün eser yok! Gramı 1.689 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 12:52:52. #1.11#
SON DAKİKA: Mark Zuckerberg'in serveti 3 kat artarak 116 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement