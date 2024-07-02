Ekonomi

Marmaris- Fethiye deniz otobüsü seferleri başladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesinin projelerinden biri olan deniz feribot seferlerinin Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferlerinin açılışı bugün Marmaris Limanından gerçekleşti.

Marmaris'ten her gün sabah 10.30 ve 17.00 olmak üzere iki sefer, Fethiye'den sabah 08.00 ve 13.00 olmak üzere düzenlenen seyahatler 2 saat 10 dakika sürerken, ekonomi koltuk bilet fiyatları 301 lira olarak belirlendiği belirtildi. Deniz otobüsleri Muğlakart ulaşım kartları ile de yapılırken, tüm Muğla genelindeki toplu taşıma araçlarındaki imkanlar ile aynı şartlarda olduğu bildirildi.

"Bugün yeni bir hizmet dönemi"

Açılışta konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Seçim döneminde meydanlarda verdiğimiz sözü tutarak halka yönelik çağdaş belediyeciliğin ve sosyal belediyeciliğin örneklerini bir bir vermeye devam ediyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın projesiyle bu zincire bir yenisini daha ekliyoruz. Dün Didim- Bodrum arasındaki seferi gerçekleştirdik, Evet, bugün yeni bir hizmet dönemi, Muğla bölgesinde daha önce olmamış bir hizmet modeliyle Büyükşehir Belediyemizin projesiyle karşınızdayız. Bu projenin liderliğini üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı koyan bütün birimlere teşekkür ediyorum. Hepimizin kullanacağı bir proje, bir yolculuk. Fethiye ile Marmaris arasındaki karaya alternatif bir ulaşım modeli. Hepimize hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte bu keyfini Fethiye ile Marmaris arasındaki birlikteliğin keyfini denizden de süreceğiz" dedi.

"'Vatandaşlarımıza Muğla'mızın eşsiz kıyılarını göstereceğiz"

Konuşmasına Mora Yarımadasından gelen Denizci bir ailenin üyesi olduğunu belirterek başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Denizler, deniz kültürü çok önemli. Özellikle mesela bölgemizde. Bölgemizde yüzlerce yıldır insanlarımız denizle uğraşıyor. Balıkçılık, deniz ticareti en önemlilerinden bir tanesi süngerciliktir. Muğla'mızın, Marmaris'imizin, Fethiye'mizin, Bodrum'umuzun, Datça'mızın ve bütün kıyı ilçelerimizin şu anda turizm potansiyelinde denizcilik çok ayrı bir yer tutmaktadır. Tabii ki özel girişimler, denizciler şu anda çok önemli bir faaliyet icra ediyorlar. Onlara destek olmamız lazım. Ama yerel yönetimler olarak bizler de kendi alanımızda özellikle toplu ulaşım alanında 1480 kilometrelik kıyıyı kullanmak zorundayız. Zaten kara trafiği artık bölgemizdeki nüfus artışına bağlı olarak ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. En azından belli bir oranda denizleri de devreye sokarak hem Muğla'mızın yerleşik hemşerilerine, vatandaşlarına hem de Muğla'mızı ziyaret eden yerli yabancı turistlere özellikle bu hizmeti sunmak zorunda olduğumuzu zaten biliyorduk. ve şöyle düşünün şimdi Fethiye'ye gelen bir turist eğer özel bir tekne tutmazsa, bir charter teknesine veya günübirlik bir tekneyi tutmazsa veya bir yerli, burada yaşayan vatandaşımız, buralı bir vatandaşımız, o kadar parayı ödeyemeyecek olan bir vatandaşımız bu güzel koyları ömrü boyunca göremez, arkadaşlar. İşte yerel yönetimlerin devreye gireceği nokta tam da burasıdır. Sosyal belediyecilik ancak bu durumda kendini göstermek zorundadır. Şimdi bu yüzden Marmaris'ten bir vatandaşımız, günübirlik güzel bir güvenli, konforlu bir yolculuk yaparak Fethiye'ye gidebilir. Ölüdeniz'i görsün, Fethiye Körfezi'ni görsün, Kaya mezarlarını görsün, Kaya köyüne gitsin, bölgeyi dolaşsın. Aynı şekilde Fethiyeli Marmaris'e geldiğinde de. Güzel Marmaris'i, çarşısını görsün, alışveriş yapsın, pazara gelsin, Bozburun'a gitsin, Selimiye'yi görsün, öyle değil mi?" dedi.

"Çamlı'dan Bodruma arabalı feribot müjdesi"

Sözlerine yeni projelerinden bahsederek devam eden Başkan Aras, "Çamlı'dan Bodrum'a arabalı bir feribot koyacağız. Arkadaşlar bu da çok önemli. Özellikle bölgenin o uzun kara yolu trafiğini ve zaman kaybını önleyecek, gök maviliklerine de güzel bir katkı sağlayacak bir arabalı feribot seferi. Bunu da çalışıyoruz. Yakın bir zamanda inşallah bunu da ihdas edeceğiz, bunu da ortaya koyacağız. Yani Muğla kıyılarını dantel gibi, deniz vizyonumuzla birbirine bağlayacak. Zaten geçtiğimiz meclisimizde, Sayın Meclis üyelerimizin ve başkanlarımızın takdiriyle Denizcilik Anonim Şirketimizi kurmuş bulunuyoruz. Artık denizciliği ayrı değerlendireceğiz" dedi.

Marmaris, Fethiye arası bugün başlayan ilk seferi yapan Yeditepe 1 gemisine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Büyükşehir belediyesindeki birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş binerek yola çıktı.

Deniz otobüslerinin sefer saatleri ve fiyat tarifeleri belli oldu

Günde iki sefer olarak yapılacak Marmaris-Fethiye Deniz otobüsü seferleri 2 saat 10 dakika sürecek ve güncel bilet fiyatı 301 Türk Lirası olarak belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz otobüsü sefer saatleri ve ücret tarifeleri belli oldu. Deniz otobüsü hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://muttas.com.tr/feribot/ adresinden sefer saatleri ve fiyat tarifelerini öğrenilebilecek.