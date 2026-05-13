Mart Ayında Tavuk Üretimi Artış Gösterdi
Mart Ayında Tavuk Üretimi Artış Gösterdi

13.05.2026 10:26
Türkiye'de martta tavuk eti üretimi %0,2, yumurta üretimi ise %17,6 arttı. Kesim sayısı da yükseldi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 232 bin 63 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 17,6 yükselişle 1 milyar 920 milyon 705 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, martta 232 bin 63 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2, bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseliş gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi, martta aylık bazda yüzde 5,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 920 milyon 705 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Martta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 4,1 artışla 127 milyon 7 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3, tavuk eti üretimi yüzde 2,3 arttı.

Kaynak: AA

