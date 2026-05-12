Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak
Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

12.05.2026 15:11
Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısı sonrası yurt genelinde alarm verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil birçok ilde 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklenirken, İçişleri Bakanlığı 16 il için “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Ankara Valiliği ise sel, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu hafta için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde 5 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

VALİLİKTEN DOLU UYARISI

Ankara Valiliği de vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.

BAHAR SAĞANAKLARI GELİYOR

5 büyük kentte yarın gündüz güneş görülebilir ancak akşam ve gece saatleri ile perşembe günü şiddetli yağışlar etkili olacak.

BAKANLIK 16 İLİ UYARIP HARİTA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Trakya kesimindeki 16 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığı sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

İŞTE UYARILAN 16 İL

Buna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

