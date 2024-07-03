MASKİ, Turgutlu'da Çıkrıkçı Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MASKİ, Turgutlu'da Çıkrıkçı Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı

MASKİ, Turgutlu\'da Çıkrıkçı Mahallesi\'nde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde 35 milyon TL yatırım bedeliyle alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalarla birlikte mahallenin bambaşka bir görünüm kazandığını belirtti.

03.07.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASKİ Genel Müdürlüğü 35 milyon TL yatırım bedeliyle Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde alt ve üstyapı dönüşümünü tamamladı. Yapılan çalışmalarla mahallenin bambaşka bir görünüm kazandığını belirten mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 35 milyon TL yatırım bedeliyle Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmaları kapsamında 8 kilometre içme suyu hattı, 8 kilometre kanalizasyon hattı imalatı ile bin 500 kişilik fosseptik imalat çalışması gerçekleştirildi. Altyapı çalışmalarının ardından ise 50 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarıyla mahalle yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

"Hiçbir eksiğimiz yok"

Yapılan çalışmalarla birlikte mahallenin hiçbir eksiği kalmadığını ifade eden mahalle muhtarı Apdil Gülten, "Mahallemizin altyapı ve üstyapısı yenilendi. 3-4 aylık kısa bir zamanda hiç aksama olmadan çalışmalar sırasıyla bitirildi. Üstyapı çalışmaları kapsamında kilit parke döşemesi yapıldı. Şu an parke taşı olmayan sokağımız kalmadı. Mahallemiz çok güzel, harika bir görünüme büründü. Hiçbir eksiğimiz yok diyebiliriz. Mahallemiz güzelleşti, ivme kazanmış oldu. Çalışmalardan önce sularımız sağlıklı değildi, koku sorunumuz vardı. Artık koku sorunumuz kalmadı. Sularımız pırıl pırıl akıyor. Parke taşları döşenince çamur, toz ve toprak sorunumuz da kalmadı. Tertemiz oldu. Herkes rahatlıkla yaşıyor. Ferdi Başkanımıza ve çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Sularımız daha tazyikli akıyor"

Mahalle sakini Beytullah Altınten, "Çalışmalardan memnunuz. Yağmur yağdığında artık çamur sorunundan kurtulduk. Sularımız daha tazyikli akıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

"Tozdan, çamurdan kurtulduk"

Çalışmalarla birlikte mahallenin toz ve çamurdan kurtulduğunu ifade eden mahalle sakini Erol Torlak, "Bizim mahallede kahvehanemiz var. Altyapı yapılmadan önce kahvenin arka tarafında bulunan fosseptiğin dolması nedeniyle sorun yaşıyorduk. Yapıldıktan sonra bu anlamda çok rahatladık. Çok memnunuz. Mahallemiz Türkiye'nin güzel köylerinden bir tanesi, çalışmalarla daha iyi oldu. Taş döşeme işleri de bitti, köyümüz temizlendi, tozdan çamurdan kurtulduk. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Çalışmalar köyümüze güzellik kattı"

Mahalle esnafı Mehmet Uslu, "Çalışmalardan memnunuz. Her sokakta kilit parke taşı yoktu, tamamlandı. Çalışmalardan önce müşteriler marketime giremiyorlardı, çamur ve toz çok oluyordu. Böyle daha iyi oldu. Köyümüze de güzellik kattı" dedi.

"Mahalleyi yepyeni bir görünüme kavuşturduk"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'na bağlı kontrol mühendisi Esra Türker, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 35 milyon TL yatırım bedeliyle Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması gerçekleştirdik. İş kapsamında 8 kilometre içme suyu hattı, 8 kilometre kanalizasyon hattı imalatı ile bin 500 kişilik fosseptik imalatı gerçekleştirdik. Üstyapı çalışmaları kapsamında ise 50 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik ve mahalleyi yepyeni bir görünüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASKİ, Turgutlu'da Çıkrıkçı Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: MASKİ, Turgutlu'da Çıkrıkçı Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement