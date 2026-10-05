MATSO'da salt çoğunluk sağlanamadı, başkanı cuma günü meclis üyeleri seçecek - Son Dakika
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MATSO'da salt çoğunluk sağlanamadı, başkanı cuma günü meclis üyeleri seçecek

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MATSO\'da salt çoğunluk sağlanamadı, başkanı cuma günü meclis üyeleri seçecek
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MATSO seçimlerinde 24 üyelik salt çoğunluğa ulaşılamadığı için başkan cuma günü meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek. Önem Gök 21, Seydi Tahsin Güngör 20 meclis üyeliği kazanırken 17 meslek grubunun 8'ini Kırmızı, 7'sini Mavi, 2'sini Beyaz Liste kazandı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) seçimlerinde Önem Gök'ün Kırmızı Listesi 17 meslek grubunun 8'ini kazanırken, mevcut başkan Seydi Tahsin Güngör'ün Mavi Listesi 7'sini aldı. İki meslek grubunda ise Beyaz Liste ipi göğüsledi. Salt çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle MATSO başkanı cuma günü meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

MATSO Olağan Genel Kurulu, Çağlayan İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Başkanlık için yarışan Önem Gök 21, Seydi Tahsin Güngör ise 20 meclis üyeliği kazandı. Başkan seçilebilmek için gereken 24 üyelik salt çoğunluğa ulaşılamadığı için gözler cuma günü yapılacak oylamaya çevrildi.

Seçimlerde 5 bin 358 kayıtlı seçmenden 3 bin 899'u oy kullandı. Kırmızı Liste bin 856, Mavi Liste bin 686, Beyaz Liste ise 324 oy aldı. Oyların 33'ü geçersiz sayıldı.

Büyük bir olgunluk içinde ve olaysız tamamlanan seçimlerin ardından başkan adayları kucaklaşarak birbirlerini tebrik etti.

Kaynak: İHA
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