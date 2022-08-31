Avrasya Tüneli'ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı

31.08.2022 12:14
Avrasya Tüneli'ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı

Mayıs-Ağustos döneminde Avrasya Tüneli'ni yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, motosiklet sürücülerinin Avrasya Tüneli'ni sevdiğini belirterek, mayıs-ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsünün Avrasya Tüneli'ni kullandığını duyurdu.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul trafiğine rahatlatan Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini ifade etti.

Tünelin, 22 Aralık 2016'da hizmete girdiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Gelen yoğun talep üzerine Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülerinin kullanımına açtık. Motosiklet sürücüleri de Avrasya Tüneli'nden hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde geçmeyi sevdi. Mayıs-ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet geçişi gerçekleşti. Özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalar arası geçiş alternatifi olmasını hedeflediğimiz Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00-04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendiriliyor."

Tüneli kullanan araç sayısı 90 milyona yaklaştı

Karaismailoğlu, açılıştan bu yana Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısının da 89 milyon 858 bini aştığını ve ağustos ayının günlük araç ortalamasının ise 56 bin olduğunu vurguladı.

Tünelin, zamandan, yakıttan ve karbon emisyonu tasarruf sağladığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlarla vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Hem üretime hem ihracata destek oluyoruz. Bazı çevrelerin eleştirilerine rağmen, vatandaşımıza hizmet etmekten vazgeçmedik. 100 yılda yapılacak yatırımları 20 yıla sığdırdık. 2053 Ulaştırma Vizyonu'nu hazırladık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Milli gelire 1 trilyon dolar, üretime 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. Ulaştırmanın altyapısını geleceğe hazırlıyoruz. Bütün planlarımızı, hedeflerimizi belirledik. Milletimizden aldığımız güçle durmadan, yılmadan çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Günlük kısır döngü ve polemiklere ayıracak vaktimiz yok. Bizim vaktimiz de enerjimiz de aklımız fikrimiz de yalnızca milletimizle. Ona sunacağımız hizmetlerin planlamasında, inşasındadır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrasya Tüneli'ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı - Son Dakika

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