MediaMarkt\'tan Samsung Butiği

MediaMarkt Türkiye, Samsung Electronics Türkiye ile mevcut işbirliklerinin kapsamını, yeni mağaza açılışıyla genişlettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ın tamamen deneyim odaklı konsept mağazası Tech Arena'da, Samsung butiği açıldı.

İstanbul Marmara Park AVM'de 6 bin 500 metrekarelik alanda "Markaların ve Teknolojinin Evi" olarak tanımlanan mağazada, butik bir alanda Samsung'un tüm ürünleri teknolojiseverlerle buluşacak.

Butik mağazanın açılışı, Samsung Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar'ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Jeff Jo, tüketicilere ulaştıkları her noktayı çok önemsediklerini ve bu vizyonla Türkiye'de çevrim içi alışverişin yanı sıra deneyim odaklı perakende yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Jeff Jo, yeni mağazanın özel deneyim alanlarıyla tüketicilere farklı ürün grupları ve yenilikçi teknolojileri deneyimleme imkanı sunacağını vurgulayarak, "Tüketiciler, AI teknolojilerinin evde ve mobil cihazlarda hayatı kolaylaştırma biçimlerini alanında uzman ekiplerimiz eşliğinde keşfedebilecek ve MediaMarkt'ın hizmet kalitesiyle konforlu bir alışveriş keyfi yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Gerçek bir teknoloji arenası"

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar da tüm fiziksel mağazalarını ve çevrim içi alışveriş kanallarını, müşterilerin uçtan uca benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşayabileceği şekilde kurguladıklarını kaydetti.

Acar, bu anlayışla 2023'te Marmara Park mağazalarını müşteri deneyiminin merkezi olan gerçek bir teknoloji arenasına dönüştürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni mağaza konseptimiz ile tüm teknolojiseverlere eşsiz bir atmosferde, en yeni teknolojileri deneyimleyebilecekleri çok özel bir mağaza yarattık. Mağazamızda 6 bin 500 metrekare alanda yer alan marka butiklerimiz arasında artık Samsung'un da yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Satış alanındaki mini deneyim alanları ile Samsung'un en yeni teknolojilerini ve inovatif ürünlerini ziyaretçilerimizle buluşturacak, dünyanın önde gelen teknoloji trendlerine dokunarak doğrudan deneyimleme imkanı sunacağız. Barista Club'tan GameZone alanlarına, birçok özel konsept deneyim alanıyla Tech Arena, Samsung butik mağazasıyla güçlenen ürün yelpazesiyle teknolojiseverleri ağırlamaya devam edecek."