MediaMarkt'tan Samsung Butiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MediaMarkt'tan Samsung Butiği

MediaMarkt\'tan Samsung Butiği
30.06.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MediaMarkt, İstanbul Marmara Park'ta deneyim odaklı Samsung butiğini açarak işbirliğini genişletti.

MediaMarkt Türkiye, Samsung Electronics Türkiye ile mevcut işbirliklerinin kapsamını, yeni mağaza açılışıyla genişlettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ın tamamen deneyim odaklı konsept mağazası Tech Arena'da, Samsung butiği açıldı.

İstanbul Marmara Park AVM'de 6 bin 500 metrekarelik alanda "Markaların ve Teknolojinin Evi" olarak tanımlanan mağazada, butik bir alanda Samsung'un tüm ürünleri teknolojiseverlerle buluşacak.

Butik mağazanın açılışı, Samsung Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar'ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Jeff Jo, tüketicilere ulaştıkları her noktayı çok önemsediklerini ve bu vizyonla Türkiye'de çevrim içi alışverişin yanı sıra deneyim odaklı perakende yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Jeff Jo, yeni mağazanın özel deneyim alanlarıyla tüketicilere farklı ürün grupları ve yenilikçi teknolojileri deneyimleme imkanı sunacağını vurgulayarak, "Tüketiciler, AI teknolojilerinin evde ve mobil cihazlarda hayatı kolaylaştırma biçimlerini alanında uzman ekiplerimiz eşliğinde keşfedebilecek ve MediaMarkt'ın hizmet kalitesiyle konforlu bir alışveriş keyfi yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Gerçek bir teknoloji arenası"

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar da tüm fiziksel mağazalarını ve çevrim içi alışveriş kanallarını, müşterilerin uçtan uca benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşayabileceği şekilde kurguladıklarını kaydetti.

Acar, bu anlayışla 2023'te Marmara Park mağazalarını müşteri deneyiminin merkezi olan gerçek bir teknoloji arenasına dönüştürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni mağaza konseptimiz ile tüm teknolojiseverlere eşsiz bir atmosferde, en yeni teknolojileri deneyimleyebilecekleri çok özel bir mağaza yarattık. Mağazamızda 6 bin 500 metrekare alanda yer alan marka butiklerimiz arasında artık Samsung'un da yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Satış alanındaki mini deneyim alanları ile Samsung'un en yeni teknolojilerini ve inovatif ürünlerini ziyaretçilerimizle buluşturacak, dünyanın önde gelen teknoloji trendlerine dokunarak doğrudan deneyimleme imkanı sunacağız. Barista Club'tan GameZone alanlarına, birçok özel konsept deneyim alanıyla Tech Arena, Samsung butik mağazasıyla güçlenen ürün yelpazesiyle teknolojiseverleri ağırlamaya devam edecek."

Kaynak: AA

Mediamarkt, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Marmara, Türkiye, Samsung, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt'tan Samsung Butiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
11:38
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
11:24
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 12:51:55. #7.11#
SON DAKİKA: MediaMarkt'tan Samsung Butiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.