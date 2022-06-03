Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek - Son Dakika
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Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek

03.06.2022 15:08
Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının özetini açıkladı. Tüketici yıllık enflasyonundaki artışa en çok etki eden grupların gıda, enerji ve hizmet grupları olduğuna değinilen toplantı özetinde, sigara fiyatlarındaki artış eğiliminin üretici firmaların mayıs ayında yapmış olduğu sigara fiyat yükselişi neticesinde sürmesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuğu toplantının özetini açıkladı.

"POLİTİKA SETİ İLAVE TEDBİRLERLE UYGULANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

TCMB, PPK'nın 26 Mayıs 2022 tarihli toplantı özetinde, "Kurul, uzun vadeli Türk Lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" ifadesine yer verdi.

SİGARA FİYATLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER

"Temel mal yıllık enflasyonu nisan ayında 2,39 puanlık yükselişle yüzde 61,58 seviyesine ulaşmıştır" denilen açıklamanın devamında sigara fiyatlarının artışının devam edeceğine ilişkin şu ifadeler yer aldı; "Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları nisan ayında yüzde 4,02 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu yüzde 56,38 seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmede, mart ayında sigara fiyatlarında üretici firmalar kaynaklı yapılan artışın sarkan etkileri izlenmiştir. Yükseliş eğiliminin üretici firmaların mayıs ayında yapmış olduğu sigara fiyat artışı neticesinde sürmesi beklenmektedir."

SİGARAYA 5 AYDA 8 TL ZAM GELDİ

Bu yıl içerisinde birçok ürüne zam gelirken sigaralar da bu zamdan tam 3 kez payına düşeni aldı. Ocak, Mart ve Mayıs ayı olmak üzere bu yıl sigaralarda aralıksız bir zam yapıldı. Ocak ve mart aylarında toplam 6 TL'lik artış yapılan sigara fiyatlarına son olarak mayıs ayında da 2 TL zam yapılmıştı.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Merkez'in bu açıklamasının ardından sigara fiyatlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor.

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