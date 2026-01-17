Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyafet Evleri ile ailelerin yükünü hafifletiyor - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyafet Evleri ile ailelerin yükünü hafifletiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyafet Evleri ile ailelerin yükünü hafifletiyor
17.01.2026 12:51  Güncelleme: 13:02
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyafet Evleri aracılığıyla dar gelirli ailelere giyim desteği sunarak, özellikle çocuklu ailelerin yükünü hafifletiyor. 0-12 yaş arasındaki çocukların giyim ihtiyaçları için ücretsiz hizmet veren Kıyafet Evleri, 2020 yılından bu yana 24 binden fazla vatandaşa yardımcı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıyafet Evleri aracılığıyla dar gelirli ailelere giyim desteği sunarak, özellikle çocuklu ailelerin yükünü hafifletiyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Mersin'de yaşayan tüm vatandaşların hayatına dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için hizmetlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evleri, binlerce vatandaşın yanında olarak kıyafet giderlerinden kurtarıyor. Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke'de hizmetlerini sürdüren Kıyafet Evleri'nden çocuklarıyla faydalanan aileler Büyükşehir Belediyesi ile rahat bir nefes alıyor. Mersin Merkez Ulu Çarşı, Tarsus Duatepe Mahallesi ve Silifke Toros Mahallesi'nde yılda 3 kez giyim desteğinden faydalanan vatandaşlar, sezona uygun ihtiyaçlarını Kıyafet Evi'nden ücretsiz bir şekilde karşılayabiliyor.

Ailelerin giyim masrafı Büyükşehir ile azalıyor

Hayat pahalılığı ve geçim derdi karşısında zorda kalan vatandaşları yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların temel giyim ihtiyaçlarını karşılarken, vatandaşların da güvence altında hissetmesini sağlıyor. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 0-12 yaş arasındaki çocuklarının giyim ihtiyaçları için Kıyafet Evleri'ni tercih ediyor. Tamamen yeni ürünlerin bulunduğu Kıyafet Evleri'nde onlarca çeşit bulunurken özellikle kış günlerinde gerekli olan mont, bot, kazak ve eşofman takımları çocuklarla buluşuyor. Kuruldukları günden bu yana 24 binden fazla çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan Kıyafet Evleri'nden faydalanan vatandaşlar yeni ürünlerden memnuniyet duyuyor.

"24 binden fazla vatandaşımız Kıyafet Evleri'nden faydalandı"

Giyim destekleri ile 2020 yılından bu yana sosyal güvencesi olmayan dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını dile getiren kent merkezinde bulunan Kıyafet Evi'nin görevlisi Zilan Özdemir, hizmetlere dair detayları paylaştı. Kıyafetlerin sıfır ürünler olduğunu vurgulayan Özdemir, "0-12 yaş arası çocuklar için vatandaşlarımıza kıyafetlerimizi veriyoruz. Vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ya da e-devletten alacakları evrakla bu hizmetten yararlanabilirler. 2020 yılından bu yana 24 binden fazla vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Kış günlerinde mont, bot gibi temel ihtiyaçların yanında çocuklarımızın hırka, eşofman takımları, çoraplar gibi giyim eşyalarını da sağlıyoruz" dedi. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara çağrı yapan Özdemir, "Mersin Merkez Tarsus ve Silifke Kıyafet Evlerimize başvurabilir ve yararlanabilirsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak memnuniyetle hizmet etmeye devam ediyoruz" sözlerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

