Gül serası kuran çiftçi ihracat hedefliyor - Son Dakika

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde çiftçi daha önce biber yetiştirdiği alanı gül serasına çevirerek hem kazancını artırdı hem de Türkiye'nin birçok iline gül göndermeye başladı.

Kazanlı Mahallesi'nde 58 yaşındaki Cemal Özyurt, 30 yıldan bu yana biber yetiştirdiği 10 dönümlük alanı daha fazla kazanç elde edebilmek amacıyla gül serasına dönüştürdü.

Ortağının da desteğiyle 3 yıl önce kurduğu serada yetiştirdiği güllerden yılda yaklaşık 200 bin dal alan Özyurt, çiçekleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline göndermeye başladı.

Çiftçi Cemal Özyurt, AA muhabirine, uzun yıllardan beri çiftçilikle uğraştığını ve geçimini sebze meyve üretimiyle sağladığını söyledi.

Çiftçilikle uğraşırken gül yetiştiriciliğine merak sardığını anlatan Özyurt, bu konuda araştırmalar yapmaya başladığını belirtti.

Özyurt, araştırmaları sonucu ekonomik kazancı daha çok olan gülün Mersin'in iklim koşullarına uygun olduğunu öğrendiğini aktardı.

Serayı kendi çabasıyla kurduğunu anlatan Özyurt, "Şu an üretimde başarılıyız. Türkiye'nin her yerine satış yapıyoruz. Bu seradan yılda 3 kere makas alıyoruz." diye konuştu.

Özyurt, özellikle özel günlerde işlerinin daha hareketlendiğini ve gelen talebe yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

-"Hedefimiz ihracata yönelebilmek"

Türkiye'nin çok sayıda iline gönderdiği gülleri yurt dışına göndermeyi hedeflediğini belirten Özyurt, şunları kaydetti:

"Getirisi yüksek, ihracat yolu da açık. Bizler Türk çiftçileri olarak daha fazla üretim yapıp ülkemize daha fazla kazanç sağlayabiliriz. Önümüzdeki süreçteki hedefimiz ihracata yönelebilmek. Şu anda yavaş yavaş bağlantıları kuruyorum. Gül çeşitlerimiz zaten ihracata yönelik. Bizler de bunun ihracatını yapabiliriz."