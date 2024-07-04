Mersin'de Sedir Balı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Sedir Balı Hasadı Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Toros Dağları'ndaki sedir ormanlarında, sedir balının hasadı başladı. Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, bölgedeki 100 bin kovanın bulunduğunu belirtirken, bal üreticisi Celal Çay ise sedir balının lezzetli ve sağlığa faydalı olduğunu ifade etti. Sedir balının yüksek talep gördüğünü ve kilogramının 1000 liradan alıcılara ulaştırıldığını söyledi.

04.07.2024 13:15
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sedir balının hasadına başlandı.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Toros Dağları'ndaki sedir ormanlarında bal üreticilerinin hasadına katıldı.

Kurt, yaptığı açıklamada, Toros Dağları'ndaki sedir ormanlarında 100 bin kovan bulunduğunu belirtti.

Sedir balının 3 ila 5 yılda bir hasat edildiğini anlatan Kurt, "Sedir balında hasat başladı. Bu yıl verim çok yüksek. Arıcılarımız için umut kaynağı. Burası üretim deposuna dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Bal üreticisi Celal Çay da sedir balının lezzetli ve sağlığa faydalı olduğunu dile getirdi.

Sedir balının son yıllarda çok fazla tercih edildiğini vurgulayan Çay, "Ciddi talep var. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Sedir balı yurt dışından da talep görüyor. Maalesef her yıl üretemiyoruz. Bazı yıllar oluyor. Güzel şekilde sedir balı üretip sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her yerine göndermek istiyoruz." dedi.

Sedir balının kilogramının 1000 liradan alıcılara ulaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Sedir Balı Hasadı Başladı - Son Dakika

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