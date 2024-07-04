Mersin'de Sedir Balı Hasadı Başladı

Ekonomi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sedir balının hasadına başlandı.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Toros Dağları'ndaki sedir ormanlarında bal üreticilerinin hasadına katıldı.

Kurt, yaptığı açıklamada, Toros Dağları'ndaki sedir ormanlarında 100 bin kovan bulunduğunu belirtti.

Sedir balının 3 ila 5 yılda bir hasat edildiğini anlatan Kurt, "Sedir balında hasat başladı. Bu yıl verim çok yüksek. Arıcılarımız için umut kaynağı. Burası üretim deposuna dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Bal üreticisi Celal Çay da sedir balının lezzetli ve sağlığa faydalı olduğunu dile getirdi.

Sedir balının son yıllarda çok fazla tercih edildiğini vurgulayan Çay, "Ciddi talep var. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Sedir balı yurt dışından da talep görüyor. Maalesef her yıl üretemiyoruz. Bazı yıllar oluyor. Güzel şekilde sedir balı üretip sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her yerine göndermek istiyoruz." dedi.

Sedir balının kilogramının 1000 liradan alıcılara ulaştırıldığı belirtildi.