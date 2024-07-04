Mersin'de Sedir Balı Hasadı Yüzleri Güldürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Sedir Balı Hasadı Yüzleri Güldürdü

Mersin'de iklim şartları nedeniyle nadiren hasat yapılan sedir balının bu sene verimli bir hasat sezonuna girdiği belirtildi. Sedir balının kilogram fiyatının bin TL olduğu ifade edildi. Sedir balının yüksek antioksidan kaynağı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve doğal enerji verici olarak kabul edildiği aktarıldı. Sedir balının talebinin artmasıyla birlikte üretimin yeterli olması halinde birçok ülkeye ihraç edileceği belirtildi.

04.07.2024 09:15
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Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de iklim şartları nedeniyle bazen 3, bazen de 5 yılda bir hasadı yapılabilen 'sedir balı' bu sene arıcıların yüzünü güldürdü. Sağıma başlanılan sedir balının kilogram fiyatının bin TL olduğu belirtildi.

Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de baharla birlikte sıfır rakımda üretim yapan aracılar, artan sıcakla birlikte Toros dağlarındaki sedir ormanlarına çıktı. Bin 800 rakımda milyonlarca arı, güneşin doğmasıyla birlikte kovanlarından çıkarak başladığı bal mesaisiyle petekleri doldurdu. Bölgede 100 binden fazla kovan ile üretime geçen arıcılar, bazen 2, bazen 3 bazen de 5 yılda bir verim alınan sedir balının özel bir bal olduğunu kaydetti. Bu sene iklim şartları nedeniyle verimli bir hasat sezonuna girdiklerini belirten arıcılar, üreticilerin umutlandığını söyledi. Kilogram fiyatı bin TL civarında olan yüksek antioksidan kaynağı sedir balının TA değerinin 17 olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve doğal enerji verici olarak kabul edildiği ifade edildi. Sedir ormanlarındaki bal mesaisinin tamamlanmasının ardından arıların, bu kez Eğriçayır yaylasına götürüleceği aktarıldı.

"Faydalarının bilinmesiyle sedir balına talep arttı"

Toroslar da sedir ormanlarında olduklarına dikkat çeken arıcı Celal Çay, "Bu ormanda sadece biz değil yüzlerce arıcı arkadaşımız var. Hep beraber sedir balı üretiyoruz. Lezzeti çok güzel. Aynı zaman da şifalı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğere, akciğere destek olan bir bal. Faydalarının bilinmesiyle birlikte sedir balına talep artmaya başladı" dedi.

Mersinli arıcılar olarak her yıl sedir balını üretmek istediklerini aktaran Çay, "Maalesef her yıl üretemiyoruz. 2-3 yılda bir mevsimi oluyor bu balın. Bu yılda o yıllardan biri. Bu yıl yüksek verim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeteri kadar üretilirse bir çok ülkeye gönderilecek

Geçen yıl Hollanda'dan talep geldiğini ancak ellerinde olmadığı için gönderemediklerine değinen Çay, "Bu yıl verimin iyi olmasıyla göndereceğiz. Önümüzdeki tek sıkıntı küresel iklim değişikliği nedeniyle bu bal eskisi kadar üretilemiyor. Bu yıl yeteri kadar üretebilirsek hem Ortadoğu'ya, hem Uzakdoğu'ya hem de Avrupa'ya göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Sedir balı arıcılara umut oldu

Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt ise "Mersin Toroslar'da sedir ormanlarındayız. Burada 100 bin kovanla ciddi bir bal üretimi yapmaktayız. İklim değişikleri ve kuraklık nedeniyle arıcılarımız gerçekten zor bir dönemden geçiyordu sedir balı umut oldu. Sedir balı her yıl olmayan bir bal. Bazen 2,3 bazen de 5 yılda bir oluyor. Bu yıl o nadir yıllardan bir tanesi, verim çok yüksek. Buda arıcılarımız için umut kaynağı, üretim deposuna dönüşmüş durumda" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Sedir Balı Hasadı Yüzleri Güldürdü - Son Dakika

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