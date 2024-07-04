Meşhur Bursa Şeftalisinde 14 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Meşhur Bursa Şeftalisinde 14 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

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Kestel ilçesinde yetişen Bursa şeftalisi için hasat başladı. Bu yıl 14 bin ton civarı rekolte beklenen şeftali, Avrupa ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Bursa şeftalisinin kalitesiyle Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın birçok ülkesinden talep görüyor. Tarladan kilogramı 25 ila 30 liradan alıcı bulan şeftali, Bursa'nın meyve cenneti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

04.07.2024 10:05
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Meşhur Bursa şeftalisinde 14 bin ton rekolte bekleniyor

BURSA - Meşhur Bursa şeftalisinde hasat başladı. Kestel ilçesinde 4 bin 460 dekar alanda yetişen ürünlerden 14 bin ton civarı rekolte bekleniyor. Coğrafi işareti olan Bursa şeftalisi Avrupa ülkelerinden rağbet görüyor.

Coğrafi işaretli Bursa şeftalisinin ve nektarin hasadı başladı. Kestel ilçesinde 4 bin 460 dekar alanda yetiştirilen şeftalilerden bu yıl 14 bin ton rekolte bekleniyor. Kalitesiyle Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın birçok ülkesinden rağbet gören Bursa şeftalisinin bu sezon rekoltesinin normal olduğu belirtilirken tarladan kilogramı 25 ila 30 liradan alıcı buluyor. Tarlaların önünden araçlarıyla geçen vatandaşlar ise canları isteyince soluğu tarlanın içinde alıyor. Sahiplerin parası karşılığı şeftali veya nektarin alan vatandaşlar daha sonra yoluna devam ediyor.

"14 bin ton rekolte bekleniyor"

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bursa, armuduyla, şeftalisiyle meyve cenneti bir şehrimiz. Kestel'de meyvecilikte önde gelen ilçelerimizden bir tanesi. Bu seneki ekonomik durumumuz gerek şeftalide gerek armutta fena değil. Bizim bölgemizde yaklaşık 14 bin ton Şeftali var. 8 tonu nektarin, geriye kalan 6 bin tonu ise klasik yöremize ait tüylü şeftali. Satışlar bu sene, geçen seneye göre daha iyi. Çiftçilerimizde Allah razı olsun çok çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bursa şeftalisinin yeri başka"

Buradaki toprakların verimli olduğunu dile getiren tarla sahibi Cevdet Durmaz, "Burada 15 dönüm şeftali var. Yıla göre değişir ama dönüm başına 8-10 ton şeftali elde ediyoruz. Burada ürettiğimiz şeftaliler yurt dışına ihraç ediliyor. Buradaki topraklar çok verimli. Gelişmeyecek diye bir şey yok. Bursa şeftalisinin lezzeti başka yerde olmaz" dedi.

"Bursa şeftalisi Avrupa'nın gözdesi"

16 senedir tarlada çalıştığını belirten Celal İmal, "Ben 2008'den beri tarlalarda çalışıyorum. Şeftali ve armutların teklemesi, budalamsını yapıyoruz. Nektarin çabuk yetişen nadir meyvelerden. İhracatını da yapıyoruz. Biz grup olarak günde 5.5-6 ton civarında meyve topluyoruz. Yolda görüp, parasını verip alanlarda oluyor. Tarladan pazara çok büyük bir fiyat farkı yok. Çok zahmetli bir iş" dedi.

15 yaşında olduğunu ve geçimlerini sağladıklarını belirten Mehmet Akif Durmaz, "15 yaşındayım. Tarla işi atalarımızdan kalma. 100 yılı aşkın süredir bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Ben küçük yaşlardan itibaren bu işlerde çalışmaya başladım. Bizim ovamızda genellikle cennet hurması, Şeftali, Armut, Deveci Ar Mut'u üretilmektedir. Bizim tarlalarımızın yüzde 95'i şeftali. Geriye kalanları ise hurma ve armut yetiştirilmekte. Yetiştirdiğimiz meyvelerle hem geçimimizi sağlıyoruz, hem de Türkiye adına büyük işler yapıyoruz. Yaz tatillerinde aileme destek olmak için burada çalışıyorum. Yaptığım işi de çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Yoldan geçerken canını çektiğini ve durarak şeftali aldığını ifade eden Adem Oğulpaşa, "Geçen sene ürün çok vardı. Biz de yoldan geçerken durup, bereketli olsun diyorduk. Onlar da sağ olun diyorlardı. Biz onlar para istemeseler de toprağın ve emeğin karşılığı olarak paramız bereketli olsun diye bereket parası veriyorduk. Allah bizi ülkemizde tarımıyla, birliğiyle, kalan ömrümüzü güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Buranın şeftalisi suyuyla, tadıyla her şeyiyle çok güzel" dedi.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Kestel, Rusya, Bursa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meşhur Bursa Şeftalisinde 14 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika

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