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Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın - Son Dakika

Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

20.01.2022 13:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı metro projelerine onay çıkmadığı yönündeki iddiası hakkında, "Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatına onay alamadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, "İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli" yanıtını verdi.

"EKREM İMAMOĞLU HİÇBİR HİZMET YAPMIYOR"

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun sadece imza beklediği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Karaismailoğlu, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmedi. Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise İBB temsilcilerine bildirildi ancak İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" dedi.

"HİÇBİR İCRAATTA BULUNMADAN KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYOR"

İlave dokümanlarda temel eksikler olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş yapmak istiyorsa enerjisini Mahmutbey- Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan, metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Metro hattı projelerine haksız yere onay verilmediğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütün duraklara ve üst geçitlere "Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar" yazısı astıracağını ifade etmişti.

"BU BİR SİYASİ KAZANIM DEĞİL"

Bu gelişmeden tüm vatandaşları haberdar edeceğini ve bu bilgiyi her yere yazacağını aktaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın metro hattı projelerine onay verilmediğini duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah o muktedir akıl ki o da vardır AK Parti'nin içinde ama İstanbul'da ama Ankara'da... Bu işe kendi ihtiraslarını ve şahsi menfaatlerini, şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler, mani olurlar. Çünkü bu bir siyasi kazanım da değil" ifadesini kullanmıştı.

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Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Metro, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın - Son Dakika Ekonomi


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