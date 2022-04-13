Milyonlarca dolar buhar oldu! Çinli şirket Türk firmalarını dolandırdı - Son Dakika
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Milyonlarca dolar buhar oldu! Çinli şirket Türk firmalarını dolandırdı

13.04.2022 08:02
Milyonlarca dolar buhar oldu! Çinli şirket Türk firmalarını dolandırdı

Metal fiyatlarındaki artış dolandırıcılığın da önünü açtı. Çinli bir firma, piyasa fiyatının altında metal satma vaadiyle 3 Türk şirketini dolandırdı. 10'dan fazla Türk şirketinin de Çinli şirket için araştırma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Dünya genelinde artan metal fiyatlarındaki yaşanan hızlı yükseliş, dolandırıcılığın da önünü açtı. Çinli bir firma, piyasanın altında fiyat vaadiyle Türk firmalarını dolandırdı. Dolandırıcılık ise Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği'nin uyarısıyla Türk şirketlerine duyuruldu.

METAL FİYATLARI DOLANDIRICILARIN İŞTAHINI KABARTTI

Türkiye'nin Pekin'deki Ticaret Müşavirliği'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne yolladığı uyarı yazısında pandemi ile birlikte artan metal fiyatları nedeniyle bazı Türk şirketlerinin dolandırılarak zarara uğradığı belirtildi. Yazıda özellikle pandemi sonrası dönemde küresel hammadde/ara mamul fiyatlarının çok fazla arttığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) çinko, bakır, alüminyum, demir gibi hammadde/ara mamullerin dünyada en büyük tüketicisi olduğu belirtildi.

ÖDEME YAPMALARINA RAĞMEN ÜRÜN ALAMADILAR

Açıklamada Çin'deki piyasa ve ihracat fiyatlarının da dünya fiyatlarına paralel seyrettiği, bununla birlikte, son dönemde birçok Türk firmasının da söz konusu hammadde/ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara yapılan peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yaptığı vurgulandı. Türk firmalarının ödeme yapmalarına rağmen ürün alamadığı ve dolandırıldığı ortaya çıktı.

BİRDEN FAZLA UYARI YAPILDI

TİM'den yapılan açıklamada "Firmalarımızın birçok defa Pekin Müşavirliği'nce ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla uyarılmış olmasına rağmen dolandırıcılık vakalarının devam ettiği gözlemlendi" denildi.

İhracatçı birliklerine gönderilen yazıda dolandırıcılığı Çinli bir firmanın yaptığı belirtildi.

10'DAN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ TALEPTE BULUNDU

Çinli şirketin dolandırdığı Türk şirketi sayısı ise şimdilik 3. Edinilen bilgilere göre ise dolandırılan miktar ise milyonlarca dolarla ifade ediliyor. Pekin Müşavirliği, dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Çin'in ilgili Ticaret Odası'na da olayı bildirmiş durumda. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre 10'dan fazla Türk şirketi de Pekin Ticaret Müşavirliği'ne e-posta göndererek Çinli hakkında da araştırma talebinde bulunmuş durumda. Her ne kadar resmi olarak açıklamasa da Çinli firma tarafından dolandırılan Türk şirketlerin sayısı önümüzdeki günlerde 10'u aşacak gibi görünüyor. Öte yandan şirketin resmi sitesinde de firma hakkında yapılan tanıtım yazısında düşük fiyatlı ürün tedarik ettiği de vurgulanıyor.

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Son Dakika Ekonomi Milyonlarca dolar buhar oldu! Çinli şirket Türk firmalarını dolandırdı - Son Dakika


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