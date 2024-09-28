Mobilya Sektör Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya Sektör Zirvesi Tamamlandı

Mobilya Sektör Zirvesi Tamamlandı

Sakarya'da düzenlenen zirvede mobilya sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

28.09.2024 13:46
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Sakarya'da yapılan Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı tamamlandı.

Sapanca ilçesindeki bir otelde Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 2 gün boyunca, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Arama Konferansının moderatörü İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdemir, AA muhabirine, mobilya sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Akdemir, 4 oturumdan oluşan konferansta, mobilya sektörünün nitelikli insan kaynağı sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmeler yapıldığını belirterek, akademisyenler, sektör mensupları, kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ürettiğini anlattı.

Görüşleri kayıt altına aldıklarını aktaran Akdemir, şöyle devam etti:

"Geleceğin insan kaynakları, yöneticileri, girişimcileri ve liderleriyle mobilya sektörünü yüksek katma değerli üretime sevk edeceğiz. Bunun da yolu nereden geçiyor? Eğitim reformundan. Yani ekonomide reform yapmak aslında yükseköğretimde ve ortaöğretimde reform yapmak anlamına geliyor. Ortaöğretimde öğrencileri ve ailelerini meslek liselerine, meslek kazandırma eğitimine yönlendiremezsek ne yazık ki nitelikli insan kaynağı sorunumuzu çözemeyiz. Sektörümüzün gelecek yıllarda daha parlak sonuçlar elde etmesi için hazırlıkları yapmış olacağız diye düşünüyoruz."

Akdemir, orta ve uzun vadede eğitimde reformlar yapılarak bu sorunun ortadan kalkacağına, aksi takdirde geçici ya da kısa süreli tedbirlerle bu problemin çözülemeyeceğine işaret ederek, "Geleceğin mobilyacılarını, ustalarını, formenlerini, üreticilerini, girişimcilerini geliştirmek istiyorsak bunun adresi ortaöğretim ve yükseköğretimdir." dedi.

Ortaöğretimde donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi için birtakım teşviklerin uygulanması, meslek liselerinde okuyanlara bursların sağlaması gerektiğini dile getiren Akdemir, mobilya temalı meslek yüksekokulları, meslek liselerinin kurulması gerektiğini aktardı.

Prof. Dr. Akdemir, toplantıda her konuşulanın kayıt altına alındığını ve oluşturacakları raporu ilgili yerlere teslim edeceklerini ifade ederek, "Raporun içinde öncelikler olacak. 'Yükseköğretim, ortaöğretim, mobilyacılar neler yapacak?' sorusuna gelecek yanıtları net, sıralı ve öncelikli bir şekilde belirlemiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, sakarya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya Sektör Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika

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