Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı

26.02.2022 01:31
Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirdi.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası Rusya'nın "Baa3" ve Ukrayna'nın "B3" olan kredi notlarının "düşüş için" incelemeye alındığı aktarıldı.

Jeopolitik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, buna Rusya'ya yönelik ilave ve ağır yaptırımların eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'nın kredi profili üzerindeki etkisinin bunların kapsamına, hedeflenen sektörlere ve Batılı ülkelerle arasındaki koordinasyon derecesine bağlı olacağı belirtildi.

Moody's'in açıklamasında, Ukrayna'ya ilişkin ise ülke ekonomisinin dış fonlara olan bağımlılığı göz önüne alındığında kapsamlı bir çatışmanın hükümetin likiditesi ve dış pozisyonları için bir risk oluşturabileceği ifade edildi.

YORUMLAR
500
KRAMATORSK - Ukraynalı siviller askerlik şubelerine gitmeye başladı KRAMATORSK - Ukraynalı siviller askerlik şubelerine gitmeye başladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya genelinde gıda fiyatlarını nasıl etkilecek? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya genelinde gıda fiyatlarını nasıl etkilecek?

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Kredi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Son Dakika: Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi: Rusya'yla yer ve zamanı görüşüyoruz
00:48 Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu "Savaşa hayır" paylaşımından sonra takımdan kovuldu!
00:26 Kiev, siren sesleriyle inliyor! Başkentte gökyüzü patlamalarla aydınlandı
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 01:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement