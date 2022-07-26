Motorine 92 kuruş indirim geldi - Son Dakika
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Motorine 92 kuruş indirim geldi

26.07.2022 10:16
Motorine 92 kuruş indirim geldi

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 92 kuruş indirim yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 92 kuruş indirim yapıldı.

Uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatlarının düşmesiyle birlikte Türkiye'de de motorinin litre satış fiyatına indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 92 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 24,47 liraya, Ankara'da 24,58 liraya, İzmir'de ise 24,60 liraya geriledi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 92 kuruş indirim geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motorine 92 kuruş indirim geldi - Son Dakika
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