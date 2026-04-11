Datça\'da 13 kilometre sıcak asfalt serimi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça genelinde başlattığı yol çalışmaları kapsamında bugüne kadar Merkez Mahallesi'nde 13 kilometre sıcak asfalt serimi ve 7 kilometre yağmursuyu hattını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan yol, altyapı ve üstyapı alanlarında toplam 300 milyon TL'lik yatırım programının çalışmaları etap etap devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 53 kilometre uzunluğundaki yol ağında; zemin iyileştirme çalışmaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Datça merkezde çalışmalarda sona yaklaşıldı

Datça Merkez'de yürütülen çalışmalar kapsamında 15 kilometre uzunluğundaki yollarda mevcut asfalt sökümü tamamlanırken, sıcak asfalt serimi devam ediyor. Bugüne kadar toplam 13 kilometre sıcak asfalt serimi ile 7 kilometre yağmursuyu hattı imalatı tamamlandı.

Datça Karaköy Mahalle Muhtarı Halil Hayta, "Başkanımız, Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun şimdiye kadar ne talepte bulunmuşsak herhangi bir ikincisini talep ettirmedi, direkt çözüm üretti. Çok güzel bir asfaltımız oldu" dedi

Eski Datça Mahallesi ve Datça Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Çevik ise ilçede gerçekleştirilen yatırımlardan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, "Asfaltı olmayan noktalarda bile sıcak asfalt ara sokaklarımıza kadar geldi. Hani bu bir başlangıçtır. Daha devamıyla beraber daha farklı çalışmalar yapacağına inanıyorum Büyükşehir Belediyesi'nin" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında harita mühendisi olarak görev yapan Ahmet Karaöz, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Datça ilçemizde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol, altyapı ve üstyapı alanlarında toplam 300 milyon TL'lik kapsamlı bir yatırım programı yürütüyoruz. Şehir içi yollara verdiğimiz önem doğrultusunda Datça Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında 91 milyon 112 bin TL'lik yatırımla sıcak asfalt yenileme ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına başlattık. Bu çerçevede 7 bin metre uzunluğundaki hatta yağmur suyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Datça merkezde protokol kapsamında 15 metre uzunluğundaki muhtelif yollarda mevcut asfalt tabakasının sökümü tamamlanmış, sıcak asfalt serim çalışmalarına başlanmış, bugüne kadar 130 milyon TL'lik yatırımla toplam 13 kilometre ilçe belediyesi yolunda sıcak asfalt serimi, ayrıca 20 milyon TL'lik yatırımla 7 kilometre yağmur suyu hattı imalatı tamamlanmıştır" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan yatırımların ilçede yaşam kalitesini artıran önemli bir dönüşüm sürecinin parçası olduğunu belirtti. Başkan Aras, Datça'da yürüttükleri çalışmaların mahalleleri daha modern ve erişilebilir hale getiren dönüşümün önemli bir parçası olduğunu, muhtarlarla ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olarak ihtiyaçları yerinde tespit edip, kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini açıkladı. - MUĞLA