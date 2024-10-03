Muğla İhracatta Önemli Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla İhracatta Önemli Başarı

Muğla İhracatta Önemli Başarı

Muğla, Eylül ayında EİB'nin ihracatında su ürünleriyle demir sektörünü paylaştı.

03.10.2024 11:19
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Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamüller ihracatında ile sırada yer alan Muğla, Ege İhracatçı Birlikleri'nin Eylül ayı ihracat rakamlarında demir sektörü ile ilk sırayı paylaştı. Ege İhracatçı Birlikleri Eylül ayında 1 milyar 542 milyon dolarlık ihracata imza atarken, EİB, 2023 yılı eylül ayındaki 1 milyar 511 milyon dolarlık ihracatını yüzde 2 ileri taşımış oldu.

Su ürünlerinden 149 milyon dolar ihracat

Eylül ayında, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8'i ihracatını artırmayı başarırken, 4'ü 2023 yılı Eylül ayı ihracat rakamının gerisinde kaldı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 213,5 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 16'lık artışla 128 milyon dolardan 149 milyon dolara taşıdı ve zirve ortaklığını sürdürdü.

Narenciye ve örtü altı ürünlerinin de önemli bir yer tuttuğu Muğla'da Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 113 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterirken, son 1 yıllık ihracatı 1 milyar 350 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yeni sezona hazırlanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği eylül ayını 44 milyon 102 bin dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Eskinazi; "İhracatçı kredi taahhütlerini yerine getirmek için zorunlu ihracat yapıyor"

İhracatçıların kredi taahhütlerini yerine getirmek için ihracat yapmak zorunda oldukları bir süreci yaşadıklarını dillendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, rekabetçiliklerini kaybettiklerini, zaman zaman zararına ihracat yapmak durumunda kaldıklarını paylaştı. 2024 yılına girerken son çeyrekten daha umutlu olduklarını hatırlatan Eskinazi, "Mevcut konjonktürde ayakta kalmaya çalışıyoruz. 2025 yılında da benzer bir tablo öngörüyoruz. Orta Vadeli Programa göre döviz kurlarındaki artış 2025 yılında da enflasyon rakamlarının altında kalacak görünüyor. TCMB'nın ihracatçıdan aldığı döviz kurundaki yüzde 2'lik farkın yüzde 5'e çıkarılması durumunda ihracatçı bir nebze rahatlayabilir" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Eylül, Ege, Son Dakika

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