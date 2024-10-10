Muğla Planlama Ajansı'nın Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Planlama Ajansı'nın Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de

Muğla Planlama Ajansı\'nın Tanıtım Toplantısı 13 Ekim\'de

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tanıtım toplantısı, 13 Ekim Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Başkan Ahmet Aras ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Muğla'nın sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bilimsel veriye dayalı ihtiyaç analizi hakkında bilgi verilecek.

10.10.2024 15:06  Güncelleme: 15:07
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'Muğla'nın geleceğini birlikte planlıyoruz' sloganı ile yola çıkan, Muğla'ya dair değer üreten, söz söylemek isteyen herkesin buluştuğu bir mecra olarak veriye dayalı ihtiyaç analizi çıkarması planlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısı 13 Ekim Pazar Günü saat 15.00'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kentin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için kurulan MUPA'nın tanıtım toplantısına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Dünya Kenti Muğla" vizyonuyla yola çıkan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile iş birliği protokolü imzalayan MUPA kurumun hedeflerini, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacak. Bilimsel veriye dayalı ihtiyaç analizi yapacak olan MUPA, ilk toplantısında başta çiftçilerin durumu olmak üzere, su problemi ve sosyolojik değişimler gibi alanlarda elde ettiği ilk analiz raporlarını paylaşacak.

Başkan Aras; "Birlikte çalışıp birlikte üreteceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Muğlalı hemşerilerinin gerçek ihtiyaçlarını MUPA aracılığıyla tespit edeceklerini ve kalıcı çözümler için çalışacaklarını; MUPA ile birlikte Muğlanın insani, kültürel, eğitim birikimine de yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Başkan Aras; "Birlikte çalışmak, birlikte üretmek ve sorunları birlikte çözmek için kurduğumuz Muğla Planlama Ajansı tanıtım toplantımıza yüreği Muğla için atan tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Tanıtım toplantımıza CHP Genel Başkanı'mız sayın Özgür Özel'de katılarak bizleri onurlandıracak. Muğla'ya taşıdığımız yeni nesil bir iş modeli olarak MUPA, bilimsel veriye dayalı ihtiyaç analizleri ile gerçek sorunlarımızı tespit edecek ve 'Dünya Kenti Muğla' hedefimiz için çalışacak" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Planlama Ajansı'nın Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de - Son Dakika

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