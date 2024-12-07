Muhasebeciler Ticaretin Püf Noktası - Son Dakika
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Ekonomi

Muhasebeciler Ticaretin Püf Noktası

Muhasebeciler Ticaretin Püf Noktası

Kozan Ticaret Odası'nda mali müşavirlerle istişare toplantısı yapıldı. Ekonomik kalkınma gündemi.

07.12.2024 14:38
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ADANA (İHA) – Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, mali müşavirlerle bir araya geldiği istişare toplantısında, "Muhasebeciler, ticaretin püf noktasıdır" dedi.

Kozan Ticaret Odası ilçede ekonomi gündemi ile ilçede mali müşavirlerle istişare toplantısında bir araya geldi. Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan'ın ekonomik kalkınması üzerine geliştirilecek projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, muhasebecilerin ticaret ve ekonomi dünyasındaki önemine vurgu yaptı. Kandemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilk toplantımızı ve programımızı muhasebecilerle gerçekleştirdik. Çünkü muhasebeciler, ticaretin püf noktasıdır. Ekonominin can damarıdır. Ne kadar büyük işler yaparsak yapalım, muhasebecilikteki bir hata her şeyi etkileyebilir. Bu nedenle muhasebeciler bizim için çok değerli. Kozan ekonomisinin gelişmesi için kendileriyle istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhasebecilik mesleğinin zorluklarına da değinen Kandemir, meslek grubu üyelerinin fedakarlıklarına dikkat çekerek, "Kozan'da yıllarca mükelleflerin defterlerini para almadan tutan muhasebecilerimiz var. Bu özverili yaklaşım, onların mesleklerine ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Onların katkılarıyla Kozan ekonomisi daha da güçleniyor" diye konuştu.

Toplantıda, muhasebecilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, ilçenin ekonomik kalkınması için gerçekleştirebilecek projeler üzerine istişare edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Mustafa Kandemir, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Yaşam, Kozan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muhasebeciler Ticaretin Püf Noktası - Son Dakika

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