MultiNet'lilere jungleous.com'da yüzde 10 indirim

Multinet Up'ın 30 Kasım'a kadar geçerli kampanyası kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları jungleous.com'dan yaptıkları alışverişlerde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, MultiNet yemek kartı kullanıcıları jungleous.com'un bitki ve ev dekorasyonu ürünlerine yüzde 10 indirimle sahip oluyor. jugleous.com'un ev ve ofis bitkilerine, dekorasyon ürünlerine yüzde 10 indirimle sahip olma fırsatı sunan kampanyadan yararlanmak için MultiPay mobil uygulamasındaki MultiNet'lilere özel indirim kodunu kullanmak yeterli oluyor.

Birden fazla kez kullanılabilen indirim kodu www.jungleous.com'da bulunan tüm ürünlerde geçerli.

Yaşam alanını güzelleştirmek isteyenlere Türkiye'den ve yurt dışından onlarca bitki ve çiçek sunan jungleous.com, İstanbul'da ve Ankara'da hizmet veriyor. Saat 11.00'e kadar verilen siparişler aynı gün içinde ücretsiz olarak teslim ediliyor.