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Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin - Son Dakika

Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin

24.09.2021 11:18

Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamalarına yanıt verdi. Marketlerin buradaki en zavallı kesim olduğunu dile getiren Ülker, "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok" ifadelerine yer verdi.

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamalarına yanıt verdi. Ülker, gazetecilerle sohbet toplantısında "fahiş fiyatlar" hakkında açıklamada bulunarak, zincir marketlerin fahiş artışların sebebi olarak gösterilmesinin milletin aklıyla alay etmek olacağını savundu.

"BİZ YÜZDE 1 KAZANIYORUZ, BUNU İNDİRSEK NE OLUR?"

Türkiye'nin büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Murat Ülker şunları kaydetti:

"Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herkes akıllı herkes bakkala gittiği zaman kim kaç para biliyor. Ve herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor öyle bir şey yok. Millet aptal mı? Biz yüzde 1 kazanıyoruz, bunu indirsek ne olur?

"SADECE DOMATESTE 35 MİLYON LİRA ZARAR ETTİK"

Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye'de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı.

"MARKET BURADAKİ EN ZAVALLI KESİM"

Artık herkes TL'nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz. Ya bu memleketin planlamacısı yok mu? Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, 'Aldığın fiyata satma' o zaman hakikaten Alaeddin'in cini lazım. 'Aldığın fiyata satmayacaksın.' Nasıl olacak bu iş?

"PATATES BİR SENE SONRA YIĞILDI KALDI"

Mesela ne oldu patateste. Patates hiç satılmadı niye? Patatesin çoğu bu hamburgercilerde, büfecilerde satılırdı. Bu satılmayınca dağ taş patates oldu. Şimdi tekrar açılıverince de, patatesler bozuldu tabi, patates yok oldu şimdi de. E tabi var yok yaparsan bunun fiyatı da aşağı yukarı oluyor."

ŞOK MARKET KİMİN?

Şok Market 1995 yılında Koç Holding bünyesinde bulunan Migros tarafından kuruldu. Kısa sürede Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yerini aldı. 2011 yılında ise Yıldız Holding tarafından satın alındı. Murat Ülker bir dönem önce Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Görevini Ali Ülker'e devreden Murat Ülker, hala Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi.

Murat Ülker, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin

Yıldız Holding, Murat Ülker, Türkiye, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Ekonomi Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 'fahiş fiyat' suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin - Son Dakika
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