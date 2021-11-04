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Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi

04.11.2021 10:14
Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi

Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Muğla'nın Ortaca ilçesinde nar hasadı devam ederken, rekoltenin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Muğla'nın Ortaca ilçesinde nar hasadı devam ederken, rekoltenin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Bu yıl 80 bin ton civarında nar üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, ürünün kilogram fiyatı dalında 2 ila 3 liraya kadar çıktı. Narın toplanması için bahçelerde yoğun çalışma devam ediyor. Üreticiler sabah saatlerinde hasat için getirilen küfe ve kasaları alarak ürünleri toplamak için bahçeye giriyor. Narenciye bahçelerinde ağaçlara yaklaştırılan büyük merdivenlerle titizlikle toplanıp küfelere doldurulan daha sonra ise kasalara boşaltılan ürünler ardından tırlara yükleniyor. Toplanan narenciyenin, ürün işleme tesislerinde ihracata yönelik seçilmesi ve paketlenmesi yapılıyor.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, narenciye üretimi ve ihracatının ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Nar rekoltesinin bu yıl iyi olduğunu söyleyen Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, "Ortaca'da 80 bin ton nar üretimimiz var. Dalaman ve Köyceğiz'i de dahil ettiğimiz zaman 120 bin ton civarında nar var. Nar rekoltesi iyi. Nar sezonu bu sene iyi gitti. Kilogram fiyatı 2 ila 3 lira arasında alıcı buluyor. Nar hasadının sonuna geliyoruz artık" diye konuştu.

Bölgede üretilen narın Ukrayna, Rusya, balkan ülkeleri ve Kuzey Irak'a ihracatının yapıldığını belirten Çöllü; "Nar, meyve olarak tüketilmesinden ayrı eczacılık ve kozmetikte kullanılıyor. Meyve suyu olarak kullanılıyor. Kabuk ve çekirdek kısmı eczacılıkta kullanılıyor. Kısa sürede verim alınabilen bir ürün. Limon yada portakal 7-8 yılda meyve verirken, nar 3 yılda meyve veriyor" dedi. - MUĞLA

Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi
Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi
Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi
Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi
Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi
Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi
Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi

Narenciye, Ortaca, Muğla, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nar üretiminde verim çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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