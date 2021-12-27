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Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı - Son Dakika

Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı

27.12.2021 11:13

2017 yılında katıldığı bir canlı yayında dövizin yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel, programda kendisine yönelik tepkisiyle sosyal medyada gündem olan Özgür Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Batırel, "Özgür Bey'i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor" açıklamalarında bulundu.

2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, aynı programda kendisine verdiği tepki ile sosyal medyada uzun süre gündemde kalan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile ilgili açıklamada bulundu.

"VİDEOYA KIZMIYORUM"

Türkiye gazetesinden Fatih Selek'e konuşan Batırel, "şakkadanak" videosuna kızıp kızmadığına ilişkin olarak yöneltilen soruya, "Hayır kızmıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"ÖZGÜR DEMİRTAŞ BENİMLE ÜNLÜ OLDU AMA BUNU TAŞIYAMADI"

Batırel, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da katıldığı söz konusu programa ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Batırel, "Özgür Bey'i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor" dedi.

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Özgür Demirtaş, Merkez Bankası, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı - Son Dakika
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