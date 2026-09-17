New York borsası Fed sonrası petrol ve tahvil faizlerindeki düşüşle toparlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York borsası Fed sonrası petrol ve tahvil faizlerindeki düşüşle toparlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle güne yükselişle başladı; Dow Jones endeksi yüzde 0,82 artışla 51.882,53 puana ulaştı. Fed'in dün 3 yıl aradan sonraki faiz artışının ardından satış baskısı yaşayan pay piyasaları, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle bugün toparlandı.

NEW New York borsası petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,82 artarak 51.882,53 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 7.631,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 26.377,86 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün 3 yıl aradan sonra faiz artışına gitmesiyle satış baskısı altında kalan pay piyasaları, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle bugün toparlandı.

Analistler, dünkü faiz artışının Fed'in enflasyonu dizginleme konusundaki kararlılığının yatırımcılara güven verdiğini ifade etti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,8 azalarak 102,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,9 azalışla 100,53 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin galon başına ortalama fiyatı bugün yaklaşık 6,40 dolar ile rekor tazeledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 5 baz puan azalışla yüzde 4,96'ya indi. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi salı günü yüzde 5,04 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Eylül ile biten haftada 196 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA
Dow JonesNew YorkEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın’da feci kazada 1 kişi öldü Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın'da feci kazada 1 kişi öldü
Fed faizi 25 baz puan yükseltti Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
17:50
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:46
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi
Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:31
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 18:33:28. #.0.3#
SON DAKİKA: New York borsası Fed sonrası petrol ve tahvil faizlerindeki düşüşle toparlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement