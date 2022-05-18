New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası sert düşüşle kapandı

18.05.2022 23:54
New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesinin ardından günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesinin ardından günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1.100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,57 azalarak 31.490,07 puana geriledi. Böylece, Dow Jones endeksi Haziran 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

S&P 500 endeksi de yüzde 4,04 azalışla 3.923,68 puana inerek 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 4,73 kayıpla 11.418,15 puana indi.

ABD'de Target ve Walmart gibi büyük perakende şirketlerinin bilançolarının enflasyona ilişkin endişeleri artırmasının ardından endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Walmart'ın ardından Target'ın bugün açıklanan bilançosu da yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı. Ülkenin büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesi yüksek enflasyona ilişkin korkuları güçlendirdi.

Beklenenden kötü gelen finansal sonuçlarının ardından Target'ın hisseleri yüzde 25'e yakın, Walmart'ın hisseleri ise yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin resesyona gireceğini düşünmediğini ancak enflasyondan kaynaklanan riskler olduğunu belirtti.

Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine yönelik endişeler de sürerken, Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korudu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in enflasyonu düşürebileceğinden son derece emin olduğunu vurgulayarak, bankanın gelecek ve bir sonraki toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışı öngörüsünde bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da bankanın iki yarım puanlık faiz artırımı daha yapmasını beklediğini belirterek, ekonomide derin bir resesyon beklemediğini kaydetti.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 00:00:31. #1.11#
SON DAKİKA: New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement