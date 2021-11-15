New York Fed imalat endeksi kasımda beklentileri aştı

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 52'den 36,9'a geriledi.

Yeni sipariş endeksi, kasımda 4,5 puan artarak 28,8 değerine ve sevkiyat endeksi 19,3 puanlık artışla 28,2'ye yükseldi.

Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan hızlanışı gösteren endeks, ekimde 19,8 değerinde gerçekleşmişti.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 11,1 puan artarak 30,9'a çıktı.

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