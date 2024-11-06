October's Industrial Capacity Reports Rise - Son Dakika
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Ekonomi

October's Industrial Capacity Reports Rise

TOBB, Ekim'de sanayi kapasite raporu sayısının yıllık yüzde 24,39 artarak 6.090'a çıktığını açıkladı.

06.11.2024 10:46
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ekimde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 24,39 artarak 6 bin 90'a yükseldi

TOBB, ekim ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 24,39 artışla 6 bin 90 oldu.

Ekimde en çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 1449 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili, 505 raporla Bursa ve 434 raporla Ankara izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ekim 2023'te 97 bin 370 iken geçen ay yüzde 1,28 azalışla 96 bin 124'e geriledi.

Çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,74 artarak 4 milyon 24 bin 927 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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