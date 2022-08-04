Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

04.08.2022 09:09
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı

Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Değişiklik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu.

Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

YORUMLAR
500
Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahipleri için koyduğu giysi toplama kutusu yağmalandı Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:38:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement