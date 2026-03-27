Optik Fuarı İzmir'de Kapılarını Açtı
Optik Fuarı İzmir'de Kapılarını Açtı

27.03.2026 14:51
İzmir'de düzenlenen optik fuarı, sektörü ve profesyonelleri bir araya getiriyor.

Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı İzmir'de üçüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyon, sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın açılışında, organizasyonun, Türkiye'nin optik ve oftalmoloji alanındaki vitrini olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Dijitalleşen dünyada yetişkinlerin günün 6-7 saatini, gençlerin ise 8 saatini ekran başında geçirdiğini ifade eden Tugay, bu durumun optik sektörünü toplum sağlığının temel taşlarından biri haline getirdiğini vurguladı.

Tugay, fuarın stratejik konumunun her geçen yıl güçlendiğine işaret ederek, bu yıl 8 farklı ilden 46 katılımcı firmanın ürünlerini sergilediğini, gözlük çerçevelerinden ileri teknoloji cihazlara kadar geniş bir yelpazede paydaşları aynı çatı altında topladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Cemil Tugay, katılımcılar ve sektör temsilcileri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Heyet daha sonra stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olan fuarda, gözlük çerçeveleri, güneş gözlükleri, lens, oftalmolojik ölçüm cihazları ve optik sanayi makineleri sergileniyor.

29 Mart'a kadar sürecek fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde ise görme sağlığı, miyopi tedavisindeki yeni yaklaşımlar ve sektördeki dijitalleşme konuları akademisyenler ile uzmanlar tarafından ele alınacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

