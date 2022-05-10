Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı - Son Dakika
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Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı

10.05.2022 20:39

Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Ordulu balıkçılar, kıyıya aldıkları ağların tamirini yapmaya başladı.

Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı

ORDU - Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Ordulu balıkçılar, kıyıya aldıkları ağların tamirini yapmaya başladı.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erdi. Ordu'da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı. Ağların yırtık yerlerini örüp bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getirmek için çalışan balıkçılar, bu işlemlerin sezon başına kadar devam edebildiğini, bir süre sonra da teknelerin bakıma alınacağını söyledi.

"Havaların düzelmesi ile ağlarımızı bakıma aldık"

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yapan tekne sahibi Birol Karadeniz, "Allah'ın izni ile sezonu bitirdik ve şuanda da hamsi ve istavrit ağlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda havaların düzelmesi ile teknelerin de bakımlarına başladık. Hem ağ yapıyoruz, hem de diğer hazırlık işlemlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Ağ işlemlerinin 15 kişilik ekip ile 2 ay kadar süreceğini ifade eden Karadeniz, "İnşallah yeni sezona hazırlanıyoruz. Şuanda yeni sezon için konuşmak da erken, balık için bir şey diyemiyoruz. Geçtiğimiz sezon şükürler olsun ama son zamanlardaki artan maliyetler bizleri biraz zorladı. Yeni sezonda da biraz zorlanacağız gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

"Yaklaşık 2 aylık ağ bakım işimiz var"

Murat Şener isimli balıkçı sezon hazırlığı kapsamında ağ bakımlarını yaptıklarını ifade ederek, "Allah izin verirse tekneler ve ağlar bakım yapılıyor. Yaklaşık bir aylık işimiz var, sabah erken saatlerde gelip akşama kadar çalışıyoruz. Sezonda yırtılan ağları bu zamanda onarıyoruz. 1 Eylül tarihinde inşallah denizlere yeniden açılacağız" diye konuştu. Yaklaşık 42 yıldır denizlerde olan Erol Kaya isimli balıkçı da ağ ve gemi bakımlarının yapıldığını, yeni sezona hazırlandıklarını söyledi.

Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı
Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı
Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı
Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı

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Karadeniz, Eylül, Nisan, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordulu balıkçılar, sezonda yıpranan tekne ve ağlarını bakıma aldı - Son Dakika


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