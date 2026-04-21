Oregon\'dan Hızlı Lojistik Çözüm

Oregon Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, "Türkiye'nin dış ticaretinde lojistik operasyonların hızlanması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından stratejik öneme sahip olan 'İzinli Gönderici' tesisleri, ihracatçının küresel pazardaki rekabet gücünü yukarı taşıyor. Oregon Teknoloji Hizmetleri de Türkiye, Almanya ve İngiltere'deki stratejik noktalarıyla yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık dış ticarete teminat sağlarken, lojistik sektörüne ivme kazandırıyor" diye konuştu.

'AYDA 10 BİN TIR'A HIZLI VE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLIYORUZ'

Yılmaz, şirketin küresel ağının dış ticaret akışındaki merkezi konumuna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve İngiltere'deki izinli gönderici tesislerimizle ihracatçımızın Avrupa ve Birleşik Krallık pazarındaki operasyonlarında da yanındayız. Bu uluslararası ağımızla ayda ortalama 10 bin TIR'ın hızlı, güvenli ve düşük maliyetle geçişine hizmet veriyoruz. Türkiye'nin 2025 yılı dış ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaştığı bu tabloda, Oregon olarak yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ticaretin teminatını üstleniyoruz. Amacımız; ihracatçımızın ve nakliyecimizin önündeki bürokratik engelleri teknoloji ve doğru altyapı yatırımlarıyla kaldırmak."

'45 DAKİKADA SINIR GEÇİŞİ, YÜZDE 30 ZAMAN AVANTAJI'

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'na sadece 5 km mesafede bulunan tesisin yoğun dönemlerdeki kilit rolünü vurgulayan Yılmaz, araçların belge kontrolü, mühürleme ve çıkış işlemlerini yalnızca 45 dakikada tamamlayabildiğini belirtti. Gümrüklerde günlerce sürebilen bekleme sürelerini dakikalara indirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Araçlar şehir içindeki iç gümrüklerle vakit kaybetmeden doğrudan tesislerimize gelerek işlemlerini tamamlıyor. Bu süreç, firmalara yüzde 30'un üzerinde zaman avantajı sağlıyor. Bu hız, doğrudan maliyet tasarrufu olarak nakliyecimize ve ihracatçımıza yansıyor" dedi.