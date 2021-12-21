Organizatör Mermer, tecrübelerini paylaştı

Başarılı bir şekilde çalışmalar yürüten organizatör Okan Mermer kurumsal anlamda düzenlediği etkinlik ve organizasyonlara dair faaliyetlerini detaylı olarak paylaştı.

Organizatörlük alanına yeni katılacak meslektaşlarına yol gösterme amacı ile kurumsal anlamda düzenlediği etkinlik ve organizasyonlara dair faaliyetlerini detaylı olarak paylaşan Mermer, "Çalışan motivasyonunu artırma, çalışan üretkenliğini artırma, başarılı olunan bir işi kutlama, yeni yılın kutlaması, yeni ürün lansmanı ya da herhangi bir hayır işleme gibi etkinliklerde şirketler biz organizatörlerden yardım almakta. Yıllardır bu işin içerisinde olan biri olarak söyleyebilirim ki eğer işinizde iyi iseniz şirketler sizi kurumsal etkinlikleri için şehir şehir arıyorlar. Yöneticiler şirketlerinde düzenlemek istedikleri herhangi bir aktivite, lansman, proje kutlaması ya da yalnızca doğum günü kutlaması için bile biz organizatörlerden yardım alıyor" dedi.

"Kurumsal etkinliklerde söz sahibi olmak"

Markaların az kişiden ziyade genele duyurulması, bilinirliğinin artırılması yönünde düzenlenen fuarların önemine dikkat çeken Okan Mermer, şirketlerin iç personellerine jest yapmak ve onların iş alanındaki motivasyonlarını artırmak açısından bu tarz kurumsal etkinlikler önemli olduğunu vurguladı. Mermer, "Ayrıca bazı durumlarda şirketler müşterilerine yönelik de etkinlikler düzenleyebiliyor. Böylesi etkinlikler şirket kültürünü geliştirmenin yanı sıra çalışanlar arasındaki bağı da güçlendiriyor. Personel, kurumsal etkinliklerden zevk alıyor ve teşvik olmuş bir şekilde yeni haftaya başlıyor. Yöneticiler de bu durumdan gayet memnun. Adeta bir verip iki alıyorlar. Takım olarak hareket etmek bir iş yeri açısından oldukça önemlidir. Takımdan herhangi birinin uyumsuzluk çıkarması o sistemde pürüzlere neden olur. Organizatörler olarak bizler, şirketlerdeki bu takımların bir arada kalmasını hatta daha da güçlenmesini sağlıyoruz. Yöneticilerin isteğine bağlı olarak düzenlediğimiz takdir etkinlikleri sayesinde her ay başarılı olan bir çalışana ödül aktivitesi düzenliyoruz. Bu durum şirket iyileştirmesi açısından oldukça faydalı. Çalışanlar işin ucunda ödül aktivitesi olduğu zaman daha çok teşvik oluyor ve bu durum iş yeri ekonomisine olumlu şekilde dönüş yapıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR