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Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti - Son Dakika

Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti

26.11.2021 15:52

Dolar, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesiyle yükselişe geçti. Karar öncesi 11.99'a kadar gerileyen kur, kararın açıklanmasıyla birlikte 12.22'ye kadar yükseldi.

Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Osman Kavala bugün mahkemeye çıktı. Piyasaların da yakından takip ettiği davada Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar öncesi 11.99'a kadar gerileyen dolar, kararla birlikte yükselişe geçerek 12.22'yi gördü. Kur saat 16.00 itibarıyla 12.20'den işlem görüyor.

EURO, STERLİN VE ALTIN NE DURUMDA?

Aynı dakikalarda euro 13.78'den, sterlin ise 16.28'den işlem görüyor. Gram altın 709 liradan, çeyrek altın 1.163 liradan, cumhuriyet altını ise 4.737 liradan satılıyor.

NE OLMUŞTU?

2013'te Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarla ilgili dava, 8 yıl sonra sil baştan, üstelik torba dava halinde yeniden görüldü. Gezi'yi organize ettikleri iddia edilen aralarında tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasından sonra dava torba davaya dönüştü.

Kavala'nın serbest kalmasını engellemek amacıyla daha önce tahliye edildiği, Türkiye'nin AİHM'de mahkum edilmesine yol açan iddialar, Türk Ceza Kanunu'ndaki farklı maddelerden yeniden dava konusu yapıldı. Bu dava, Gezi davası ile birleştirildi. 6 yıl önce beraatle biten Çarşı davası da Yargıtay tarafından bozuldu ve bu dosya da Gezi davasına eklendi. Böylece, Gezi davası, her biri daha önce yargılama konusu yapılan, iddiaları defalarca tartışılan ayrı dosyaların birleştiği bir torba dava haline geldi. Mahkeme heyeti avukatların dosyaların ayrılması talebi dahil tüm taleplerini reddetti. Bunun üzerine Çarşı avukatları duruşmadan çekilme kararı alarak salonu terk etti. Salonda bulunan seyirciler de avukatlara alkışlarla destek verdi. Geçtiğimiz duruşmada hukuki durumda değişiklik olmadığı gerekçesiyle Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti

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Son Dakika Ekonomi Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti - Son Dakika
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