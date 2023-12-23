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Osmaneli'de Zeytin Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Osmaneli'de Zeytin Hasadı Devam Ediyor

Osmaneli ilçesinde yarım asırdır üretim yapılan zeytinliklerde hasat sürüyor. Üreticiler, zeytinin zedelenmemesi için ağaç altlarına yaygı seriyor. Zeytinler, Marmarabirlik'e satılarak tüketicilere ulaştırılıyor. Bilecik'te 3 bin 334 ton zeytin rekoltesi bekleniyor. Marmarabirlik, üreticilere ilaç ve gübre desteği sağlıyor. Hasat döneminde günlük yaklaşık 400 kişi çalışıyor.

Osmaneli\'de Zeytin Hasadı Devam Ediyor
23.12.2023 - 13:33,
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Orta Sakarya Vadisi'nde Sakarya Nehri ve çevresindeki dağlar dolayısıyla mikroklima etkisine sahip Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yarım asırdır üretim yapılan zeytinliklerde hasat sürüyor.

Osmanelili üreticiler, çoğunlukla sırıkla ve tarakla hasat ettikleri zeytinin zedelenmesini ve toprakla temasını ağaç altlarına "yaygı" sererek önlemeye çalışıyor.

Boylama makinesinde yağlık, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf ile elek üstü olarak ayrılan zeytinler, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Marmarabirlik) satışının ardından tüketicilerin sofrasına ulaştırılıyor. Dip zeytini ise fabrikalarda yemeklik zeytinyağı olarak işleniyor.

Bilecik'te, 11 bin 500 dekarı Osmaneli'nde olmak üzere 17 bin 622 dekar alanda 3 bin 334 ton zeytin rekoltesi bekleniyor.

Marmarabirlik Osmaneli Temsilcisi Arif Erdoğan, AA muhabirine, hava şartlarından dolayı geçen sezona göre rekoltede düşüş yaşandığını ancak ilçede yetişen zeytinin kaliteli olduğunu söyledi.

Erdoğan, yaklaşık 3 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıktığını belirterek, Marmarabirlik tarafından hem sofralık hem de yağlık zeytin alımı yapıldığını dile getirdi.

Bu sezon alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini anlatan Erdoğan, "Marmarabirlik hasat sonrası çiftçimize ilaç ve gübre desteği vererek yeni sezona hazırlık yapıyor. Zeytin üreticisini her zaman koruyor." dedi.

"4 ay boyunca zeytin bahçelerinden çıkmıyoruz"

Üreticilerden Ertuğrul Ünver ise ilçede yetişen zeytinin kahvaltılık ve yağlık olarak değerlendirildiğini, ilkbahardaki ayaz nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla rekoltenin düştüğünü ancak kalitede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

İlçede hasat dönemlerinde zeytin bahçelerinde günlük yaklaşık 400 kişinin çalıştığını aktaran Ünver, şunları kaydetti:

"Ürünün kalitesinin iyi olması hava şartlarının ve toprağının uygun olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin her bölgesinde zeytin yetişiyor ama Osmaneli'nin toprak ve hava yapısı dolayısıyla 2 kilo 650 gramdan 1 kilogram yağ çıkaran 150 yıllık ağaçlarımız var. Ürünümüzü Marmarabirlik'in yanında piyasaya da satıyoruz. Geri kalanını kendi ihtiyacımız için ayırırız. Yazın sebze ve meyve, kışın da en önemli gelir kaynağımız zeytincilik. Marmarabirlik bu sezon güzel fiyat açıkladı. İlçemizde hasat şubat ayına kadar devam eder."

Nurten Özet de hasadın ardından zeytinleri evlerinin altında bulunan tezgahlara götürdüklerini, boylama makinesinde yağlık ve sofralık olarak ayırdıklarını bildirdi.

Bahçesindeki fidanlardan alacakları verimi bildiklerini aktaran Özet, "Hem yağlık hem de sofralık olarak yetiştiriyoruz. 4 ay boyunca zeytin bahçelerinden çıkmıyoruz. Dolaşmış saçı açarmış gibi nazik bir şekilde tarakla topluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Osmaneli'de Zeytin Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika


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