Otomotiv Üretimi ve İhracatı Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv Üretimi ve İhracatı Geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 606 bin 905 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 1 artış göstererek 391 bin 932 adet oldu. Ticari araç üretimi ise yüzde 7 geriledi. Aynı dönemde otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 1 artış gösterdi.

17.06.2024 10:01
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimin yüzde 2 gerileyerek 606 bin 905 adet olarak gerçekleştiğini bildirdi.
OSD'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış sağlayan otomobil üretimi 391 bin 932 adet olarak kayıtlara geçti.
Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adede yükseldi.
Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 6 geriledi.
2023 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 8, ağır ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 azaldı.
Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1, otomobil ihracatı ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 417 bin 826 adet, otomobil ihracatı ise 269 bin 349 adet düzeyinde gerçekleşti.
2024'ün 5 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 10'luk artış sağlayarak 375 bin 97 adede ulaştı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti.
Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk 5 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 geriledi. Traktör ihracatı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 7 bin 289 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün ilk beş aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 5 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15,1 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 artarak 13,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 arttı.
2024 yılı ocak-mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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