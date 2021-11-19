OTONOMİ'de plaka basım atölyesi açıldı

Ankara OTONOMİ Galericiler Sitesi'nde Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan plaka basım atölyesi hizmet vermeye başladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ve Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah, plaka basım atölyesini ziyaret etti. Türkiye'de ilk defa bir galericiler sitesinde alım-satan yapan galerici ve vatandaşlara böyle bir kolaylık getirildiğini dile getiren Mustafa Refah, atölyenin açılmasıyla birlikte günlük ortalama 120 plaka basımı yapıldığını dile getirdi. Hem esnaflardan hem de vatandaşlardan gelen talep üzerine bu uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Refah, "OTONOMİ'de her geçen gün galerici sayısı artıyor. Bununla beraber oto alım satımı da katlanıyor. Bu nedenle Akyurt'ta bulunan plaka basım atölyemize gelmek zorunda kalan vatandaşlarımız için hizmeti ayaklarına getirdik ve şubemizi burada hizmete sunduk. Yeni araçlarına kavuşan vatandaşlar noterden almış oldukları 'plaka talep formu' ile atölyemize gelerek, 15 dakika içerisinde plakalarını teslim alabiliyor" dedi.

MASFED Başkanı Aydın Erkoç ise şu anda OTONOMİ'de 680 galericinin hizmet verdiğini belirterek, devam eden çalışmalarla bu sayının 780 rakamına ulaşacağını söyledi. Erkoç, "Akyurt Şoförler Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim buradaki amacımız esnafımızın önündeki engelleri kaldırmak, her türlü sıkıntılarına çözüm bulmaktır" ifadelerini kullandı.

Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah, plaka basım atölyesinin açılmasında destekleri olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'a, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner'e, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a ve OTONOMİ yönetimine teşekkür etti. - ANKARA