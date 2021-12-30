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OYAK Yatırım'dan müşterilerine özel "Pratik Öneri" uygulaması - Son Dakika

OYAK Yatırım'dan müşterilerine özel "Pratik Öneri" uygulaması

30.12.2021 11:53
OYAK Yatırım'dan müşterilerine özel "Pratik Öneri" uygulaması

OYAK Yatırım, yeni geliştirdiği "Pratik Öneri" uygulamasıyla yatırımcılara temel analiz verileri ile beraber kantitatif araçlar sunuyor.

OYAK Yatırım, yeni geliştirdiği "Pratik Öneri" uygulamasıyla yatırımcılara temel analiz verileri ile beraber kantitatif araçlar sunuyor.

OYAK'ın açıklamasına göre, yılbaşında Pratik Analiz'i müşterilerine sunan OYAK Yatırım, analiz araçlarını genişleterek geliştirdiği "Pratik Öneri" ile de yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini sağlamayı hedefliyor.

Şirket, yeni uygulamayla yatırımcıların karar alma süreçlerindeki öznel bakış açısını azaltarak kullanıcı dostu arayüzler sunmayı amaçlıyor. Kantitatif analiz, makine öğrenmesi, optimizasyon teknikleri ve istatistiksel modellemelere dayanan Pratik Öneri uygulamasına OYAK Yatırım internet sitesinden veya pratikoneri.com internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

Şimdilik "Teknik Analiz" ve "Pair Trade" olmak üzere iki farklı şekilde kullanıma sunulan uygulamanın teknik analiz sekmesi, önde gelen teknik analiz göstergelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir skorlama modelini kullanarak saatlik, günlük gibi farklı zaman aralıklarındaki analizlerden oluşan öneriler sunuyor.

İkili işlem "Pair Trade" ile yatırımcılar, bir hissede ya da endekste kısa pozisyon alabilirken, bir başkasında uzun pozisyon alabilecek.

Pratik Öneri, geçmişte yapılan tüm önerilerin performansını kullanıcılarına detaylı grafikler ve tablolarla aktarırken, yeni önerileri de anlık olarak sunuyor. Yatırımcılar, hisse senetleri piyasalarındaki anlık değişimlerin etkilerini gelişen teknoloji sayesinde bütünsel bir analizle kolayca izleyebiliyor.

"Müşterilerimize çok özel bir yardımcı sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, uygulamadan sadece OYAK Yatırım müşterilerinin faydalanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamamızla müşterilerimiz, kantitatif analiz ve çeşitli istatistiksel metotları harmanlayarak hisse senetleri, endeks, kur ve altın fiyatlarındaki değişimleri takip edebilecek. Portalımız incelediği varlıklarda alınabilecek tekli ya da karşılıklı pozisyonlar hakkında da kullanıcılara öneriler sunacak. Böylelikle yatırımcılarımıza rafine bilgiler sunarken aynı zamanda onlara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlıyoruz. Çok yakın gelecekte de farklı inovatif çözümlerle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

OYAK Yatırım'dan müşterilerine özel Pratik Öneri uygulaması

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Ordu Yardımlaşma Kurumu, Erkan Ünal, Yatırımcı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OYAK Yatırım'dan müşterilerine özel 'Pratik Öneri' uygulaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: OYAK Yatırım'dan müşterilerine özel "Pratik Öneri" uygulaması - Son Dakika
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