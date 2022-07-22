Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek-Türk İş Forumu düzenlendi - Son Dakika
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek-Türk İş Forumu düzenlendi

22.07.2022 17:27
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek-Türk İş Forumu düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk maden ocakları ve mermer üretim tesisleri ekipmanları ve teknolojileri ile tarım makineleri üreticilerinin katıldığı Özbek-Türk İş Forumu düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk maden ocakları ve mermer üretim tesisleri ekipmanları ve teknolojileri ile tarım makineleri üreticilerinin katıldığı Özbek- Türk İş Forumu düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Özbekistan Sanayi ve İnşaat Malzemeleri Üreticileri Birliği, Özbekistan İktisat Asamblesi destekleriyle Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen iş forumuna çok sayıda Özbek ve Türk işadamları ile üst düzey yetkililer katılırken, Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ahmet Yavuz Türker, Andican Vali Yardımcısı Azizbek Umarov ve Gazgan Belediye Başkanı Azim Bazarov da hazır bulundu.

İş forumunun açılışında konuşan Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, iş forumu kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın önemli mermer üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da faaliyet yapan maden ocakları ve mermer üretim tesisleri ekipmanları ve teknolojileri üreten Türk şirketlerinin Özbek işadamlarıyla buluştuğunu kaydederek, forumun bu sektörde faaliyet yapan Türk işadamlarının yeni pazarlara açılmaları için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Forum kapsamında Afyonkarahisar örneğinde Türkiye'nin maden ocakları ve mermer üretim tesisleri ve ekipmanları ve teknolojileri ile bu alandaki deneyimlerini Özbek kardeşleriyle paylaşmak istediklerini Keskin, bu forumun ikincisinin Özbek işadamlarının katılımıyla Afyonkarahisar'da yapmayı planladıklarını vurguladı.

Özbekistan Sanayi ve İnşaat Malzemeleri Üreticileri Birliği Başkanı Yardımcısı Bahtiyar Babakulov da son yıllarda ülkede sanayi ve inşaat sektörünün hızla gelişmekte olduğunu kaydederek, bu çerçevede inşaat malzemeleri üreten şirketlere olan talebin oldukça arttığını belirtti.

Babakulov, Türkiye'nin maden ocakları ve mermer üretim tesisleri ekipmanları ve teknolojileri üretimi konusunda büyük deneyime sahip olduğunu kaydederek, bundan istifade etmek istediklerini vurguladı.

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtar Umarov da Özbekistan'da sanayi ve üretim sektörünün hızla gelişmekte olduğunu ve ülkeye yatırım yapmak isteyen işadamları için büyük fırsatlar sunduğunu kaydederek, bu süreçte büyük bir deneyime sahip Türk işadamlarını yer almalarını istediklerini belirtti.

Umarov, Özbekistan'da iş yapmak isteyen işadamları için gereken tüm koşulların oluşturulduğunu anımsatarak, Türk işadamlarını ülkeye yatırım yapmaya davet etti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası yetkilisi Mehmet Duman, iş forumuna katılan Özbek yetkililere teşekkür plaketlerini takdim etti.

Forum kapsamında Özbek ve Türk işadamları baş başa görüşmeler yaparak, karşılıklı iş birliği ve iş fırsatlarını ele aldı.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Türk İş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek-Türk İş Forumu düzenlendi - Son Dakika

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