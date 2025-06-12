Pamuk Birliği'nde Zimmet İddiaları Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Pamuk Birliği'nde Zimmet İddiaları Üzerine Açıklama

Pamuk Birliği\'nde Zimmet İddiaları Üzerine Açıklama
12.06.2025 12:41
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Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, zimmet iddialarının kooperatifleri üzdüğünü belirtti.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, son günlerde ulusal ve yerel basında yer alan Pamuk Birliği'ne yönelik zimmet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Genel Müdürü İsmail Peker hakkında soruşturma yürütüldüğünü üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Özer, iddiaların kooperatifleri ve üreticileri derinden yaraladığını söyledi.

"Bu iddialar en çok bizi üzüyor"

Tariş Pamuk Birliği ve kooperatiflerin üreticilerin emeğine katma değer sağlamak için var olduğunu vurgulayan Özer, "Amacımız ortaklarımıza katkı sağlamak, üretimlerine destek olmak. Ancak birliğimizin bu tür iddialarla anılması en çok bizleri ve üreticilerimizi üzmektedir" dedi.

"57 Milyonluk avans skandalı"

Açıklamasında gündemdeki çarpıcı iddialara da değinen Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, ilçede faaliyet gösteren bir ticari firmaya sadece 1,5 ay içinde 57 milyon lirayı aşan miktarda avans verildiği iddialarına sert tepki gösterdi. Özer, "Bizler en büyük bütçeli kooperatifler dahi olsak bugüne kadar birliğimizden bu tutarlarda bir avans alma imkanımız olmamıştır. Kaldı ki, kuruluş sermayesi 5 milyon lira olan ve bu şartları dahi yerine getirmeyen bir firmaya kısa sürede böyle bir ödeme yapılması kabul edilemez" dedi.

"Pamuk piyasasında böyle bir ödeme görülmedi"

Pamuk sektöründe böyle yüksek miktarda bir avans verilmesinin görülmemiş bir uygulama olduğunun altını çizen İsmail Özer, kooperatifler olarak avans uygulamalarını dahi sıkı teminat ve ipotek şartlarıyla yürüttüklerini söyleyerek "Bu kadar teminatsız, ipoteksiz bir işlem kabul edilemez. İddialar mutlaka titizlikle araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

"Sükut ikrardan gelir"

Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Genel Müdür İsmail Peker'e çağrıda bulunarak, soruşturma konusu olan avans işlemiyle ilgili kamuoyunu aydınlatmalarını istedi. Özer, "Her geçen gün süren suskunluk, akıllarda iddiaların gerçek olabileceği yönünde soru işaretleri doğuruyor. 'Sükut ikrardan gelir' atasözünde olduğu gibi sessizlik şüpheleri artırıyor. Biz kooperatifler olarak bu süreci dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamaları beklediklerini belirterek, kamuoyunun da bu süreci dikkatle izlemesini istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pamuk Birliği'nde Zimmet İddiaları Üzerine Açıklama - Son Dakika

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