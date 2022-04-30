Pandemide yoğun çalıştılar, şimdi bayram için mesai yapıyorlar - Son Dakika

Pandemide yoğun çalıştılar, şimdi bayram için mesai yapıyorlar

Bayram kolonyaları Düzce'de üretiliyor

Üretim Müdürü Tuncay Yıldız, "Bayramda tüm Türkiye'nin evlerine misafir olacağız"

DÜZCE - Bayramların olmazsa olmazı olarak bilinen kolonya, korona virüs salgınında yoğun bir şekilde tüketildi. Pandemi için yoğun şekilde üretim yapan Düzce'de ki kolonya fabrikası ise şimdilerde Ramazan Bayramı için mesai yapıyor.

Korona virüs salgınında en çok tüketilen ürünlerin başında yer alan kolonya, artık çok tüketilmemeye başladı. Pandemi öncesinde olduğu gibi bayramlarda hatırlanan kolonya, için Düzce'de ki fabrikada yoğun çalışma devam ediyor. Günlük ortalama 150 ile 200 bin arasında kolonya üreten fabrika, Türkiye'nin dört bir yanına kolonya sevkiyatını sürdürürken, Kolonya Fabrikası Üretim Müdürü Tuncay Yıldız, "Pandemi döneminde yoğun bir şekilde çalıştık. Cumhurbaşkanlığı'nın kolonyaları başta olmak üzere bir çok kuruluşa kolonya gönderdik. Her tarafa sevkini sağladık. Şimdi de Ramazan Bayramı geldi. Bayram dolayısı ile kolonyaya talep var. Bunu karşılamak için de 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Pandemi gibi olmasa da günlük üretimimiz 150 bin şişenin altına düşmüyor. Hızlı bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. Sevkiyatlar uzak bölgelerden başlayarak göndermeye devam ediyoruz. Yurt dışına da ihracatlarımız yeni yeni başladı. Onun da üretimlerine başladık. Arka planda gördüğünüz gibi. Onlarda yavaş yavaş üretilip ilgili ülkelere gönderilmeye başladı. Günlük 150-200 bin arasında üretimlerimiz devam ediyor. Bayramda tüm Türkiye'nin evlerine ve misafirlerine kolonyalarımız ulaşacak" şeklinde konuştu.