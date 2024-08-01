Patlıcan Vadisi'nden dünya sofralarına - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Patlıcan Vadisi'nden dünya sofralarına

Nazilli'de kurulan Patlıcan Vadisi, Karaefe ailesi tarafından 67 yıl önce patlıcan kurutma işiyle başlatılmış ve şu anda 7 kıtaya ihracat yapmaktadır. Karaefe ailesi, doğal hava sirkülasyonu sayesinde sadece 400 metre genişlik ve 5 kilometrelik uzunluktaki alanda sebzeleri kurutarak 2 binden fazla kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Aile, kuru patlıcanın yanı sıra dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya gibi çeşitlerle de ihracat yapmaktadır. Bu doğal lezzetler sayesinde Nazilli ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır.

01.08.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patlıcan Vadisi'nden dünya sofralarına

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 67 yıl önce patlıcan oyarak kurutan ve iç pazarların ardından 3. kuşaktan itibaren 7 kıtaya ihracata başlayan Karaefe ailesi, 'güneşten gelen doğal lezzet' sloganı ile sofraları lezzetlendirmeye devam ediyor. Nazilli'den dünyaya yayılan bu doğal lezzet sayesinde ilçe ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde doğal hava sirkülasyonu sayesinde kurutmanın en doğru şeklide gerçekleştirebildiği sadece 400 metre genişlik ve 5 kilometrelik uzunluktaki alanda sebzeleri kurutarak 2 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayan Karaefe ailesi, her geçen yıl ihracat yaptığı ülke sayısını artırıyor. Ailenin ihracat kapısını aralayan 3. kuşaktan Abdullah ve Turgay Karaefe kardeşler, büyüklerinin kuru patlıcan oyarak başlattığı işi daha da geliştirerek dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya gibi çeşitlerle zenginleştirdi. Tüm dünyanın beğenerek sofralarına dahil ettiği bu lezzet sayesinde Nazilli'ye de büyük ekonomik katkı sağlayan Karaefe ailesi, "Nazilli'mizin doğal lezzetleri kutuplar hariç dünyanın her ülkesindeki sofralara giriyor" dedi.

"Kuruttuğumuz her şeyi dünyaya tanıttık"

2. kuşaktan Nurten Karadefe, babaları Abdullah Karafe'den devraldıkları patlıcan işini çocukları Turgay ve Abdullah'ın büyüttüğünü ifade ederek, "Şu anda 4. kuşak olarak patlıcan kurutma işi yapmaktayız. Kuruttuğumuz her şeyi dünyaya tanıttık. İhracatımızı da yapıyoruz. Afiyetle herkes de yiyor" dedi.

"Mahallemiz patlıcan vadisi"

Dedeleri Abdullah Gandak'ın 1958 yılında patlıcan oymacılığı ve kurutma işine başladığını ifade eden Turgay Karaefe, "Rahmetli dedemiz Abdullah Gandak, ürettiği patlıcanları pazarlara götürüp satamadığında kurutma yöntemini bulmuş. Babam Turgut Karaefe patlıcan kurutma işini büyütmüş. Bizler de ağabeyim Abdullah Karaefe ile ilk olarak Almanya ile başladığımız ihracat işini hem kurutulmuş ürün çeşitliliğini hem de üretimi artırarak her geçen yılda kutuplar hariç dünyanın 7 kıtasına ulaştırdık. Deyim yerindeyse Amerika'nın dünyaca ünlü Silikon Vadisi varsa Türkiye'nin de patlıcan vadisi var artık. Biz Allah nasip ederse bu yöresel lezzeti dördüncü kuşağımız ile dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Sezonda genel olarak 15 bin ton yaş sebzeyi kurutuyoruz. Ama ana ürünümüz dolmalık patlıcandır. Bu lezzet daha önceleri Osmanlı sofralarındaydı. Şimdi de Karaefe Ailesi olarak tüm dünyaya biz gönderiyoruz" dedi.

Kuru patlıcanla başladı, çeşitler arttı

67 yıl önce sadece kuru patlıcan işi yaptıklarını ancak son 20 yılda bu çeşitliliğin arttığını ifade eden Karaefe, "Kurutmalık olarak bizim ağırlıklı olarak patlıcan kurumuz var. Onun dışında dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya gibi çeşitlerimiz mevcut. Bu ürünlerin tercih edilmesinin sırrı tamamen her şeyin doğal olması. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Evde kullandığımız içme suyundan ürünlerimizi yıkarız. Sonrasında suyun içinde 45 dakika bekletiriz. Beklettikten sonra da güneşe serilir. 1-2 gün sonra da güneşin durumuna göre kaldırılıp paketlenir" dedi.

"Hem istihdam hem de tanıtım sağlıyoruz"

Özel bir hava koridoru sayesinde doğal kurutma yaptıklarını ifade eden Abdullah Karaefe, "Burada dedelerimizden gelen dört kuşaktır bir meslek oldu. 2-3 binden fazla mahalleliye ekmek kapısı olan bizim bu kurutma yöntemimiz tamamen eskilere dayanıyor ve ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Mahallemizin güzelliği ve hava koridoru sayesinden kuruttuğumuz ürünler dünyanın dört bir yanına gidiyor. Nazillimiz başta olmak üzere ülkemize hem istihdam hem de tanıtım sağlıyoruz. İşimize de büyük bir aşk ve şevkle devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İhracat, Nazilli, Dünya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Patlıcan Vadisi'nden dünya sofralarına - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Patlıcan Vadisi'nden dünya sofralarına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement